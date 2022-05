FDA autorizza il booster con Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni

di Stefano Pezzola

Uno studio di febbraio ha rilevato che due dosi del vaccino offrivano poca protezione contro la variante Omicron.

La Food and Drug Administration martedì ha autorizzato una dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni.

“I bambini in questa fascia di età possono ottenere una dose booster almeno cinque mesi dopo aver ricevuto il ciclo primario di due dosi” ha affermato FDA in una nota.

La dose di richiamo sarà di 10 microgrammi, lo stesso dosaggio della serie primaria per la fascia di età e un terzo del dosaggio somministrato a persone dai 12 anni in su.

La decisione della FDA andrà ora ai Centers for Disease Control and Prevention, che redigeranno una raccomandazione su come i booster dovranno essere usati per la fascia di età.

Il gruppo di consulenti del CDC, noto come Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione, dovrebbe discutere il richiamo durante una riunione programmata in settimana.

Il direttore del CDC Dr. Rochelle Walensky dovrebbe emettere una raccomandazione finale dopo tale riunione.

I booster potrebbero iniziare già dalla prossima settimana.

Meno di un terzo dei 28 milioni di bambini dai 5 agli 11 anni negli Stati Uniti ha ricevuto due dosi di un vaccino Covid, secondo i dati del CDC.

Il Dr. Peter Marks, il principale regolatore dei vaccini della FDA, ha osservato martedì che i genitori possono proteggere i loro figli da “conseguenze potenzialmente gravi” del Covid facendoli vaccinare con la serie primaria a due dosi.

Il Dr. Paul Offit, esperto di vaccini presso il Children’s Hospital di Philadelphia, ha affermato che la dose di richiamo dovrebbe fornire una migliore protezione contro le malattie lievi causate da Omicron e dalla sua famiglia di sottovarianti che sembrano essere più insidiose rispetto ai ceppi precedenti a eludere l’immunità dalle vaccinazioni o dalle infezioni precedenti.

Offit ha affermato che la dose aggiuntiva nei bambini dovrebbe aumentare i livelli di anticorpi abbastanza da fornire un alto livello di protezione contro la malattia lieve per almeno “alcuni mesi”.

Mi scuserà il lettore se oggi non ho proprio voglia di commentare alcunché.

“L’impresa più difficile dell’essere genitori è lasciare che le nostre speranze per i figli abbiano la meglio sulle nostre paure“.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-expands-eligibility-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-booster-dose