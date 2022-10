Florida, stop alla vaccinazione Covid-19 degli under 40: i rischi superano i benefici

di Stefano Pezzola

Il Dr. Joseph A. Ladapo ha annunciato le nuove linee guida per quanto riguarda i vaccini a mRNA.

Il Dipartimento della Salute della Florida ha condotto uno studio finalizzato alla valutazione della sicurezza del vaccino Covid-19.

https://www.floridahealth.gov/newsroom/2022/10/20220512-guidance-mrna-covid19-vaccine.pr.html

Questa analisi ha rilevato che vi è un aumento dell’84% dell’incidenza dei decessi correlati a problemi cardiaci tra i maschi di età compresa tra 18 e 39 anni entro 28 giorni dalla vaccinazione con mRNA (vedi documento in formato pdf di cui al link sotto):

Relationship between cardiac mortality following Covid-19 vaccination

Con un alto livello di immunità globale al COVID-19, il beneficio della vaccinazione è probabilmente superato da questo rischio elevato tra gli uomini in questa fascia di età.

Pertanto lo Stato del Florida raccomanda ai maschi di età compresa tra 18 e 39 anni di non ricevere vaccini mRNA COVID-19.

Gli over 40 con condizioni cardiache preesistenti, come miocardite e pericardite, dovrebbero comunque prestare particolare attenzione quando prendono questa decisione.

“Studiare la sicurezza e l’efficacia di qualsiasi farmaco, compresi i vaccini, è una componente importante della salute pubblica“, ha affermato il Dr. Joseph Ladapo.

“Molta meno attenzione è stata prestata alla sicurezza e ai rischi di questi farmaci mRNA: i nostri risultati sono importanti e dovrebbero essere comunicati ai cittadini“.



Va detto che lo studio presenta alcune criticità che in larga parte sono correttamente riportate all’interno dello studio stesso nella sezione “Limitations”.

In particolare il periodo di osservazione è limitato a solo 28 giorni dopo l’ultima inoculazione.

Mancano inoltre i dati della mortalità generale in Florida che sembra fermi al 31.12.2020.

Sta di fatto che il risultato è probabilmente da ritenere sottostimato e quindi ancora piu’ preoccupante.