Fuori dal Coro di Mario Giordano non sarà sospesa dal 15 novembre al 14 febbraio 2023?

di Stefano Pezzola

Fuori dal Coro, il talk show di Mario Giordano in onda su Rete 4, sospeso per tre mesi.

Così titolavano tutti i maggiori quotidiani nazionali il 22 ottobre 2022 con quel pizzico di compiacimento che si poteva leggere tra le righe.

Pochi minuti fa Mario Giordano ha annunciato su Twitter gli ospiti ed i temi della puntata di stasera.

Inchieste sul livello di sicurezza in Italia, dall’occupazione di alcuni palazzi a Roma all’agire indisturbato delle fasce più estremiste degli ultras di Milano, fino alla violenza e lo spaccio di stupefacenti a Genova.

Ed ancora approfondimenti sul reintegro dei medici non vaccinati negli ospedali e sulle discriminazioni subite da alcuni di loro, con un focus sulla decisione della Regione Puglia che vorrebbe mantenere la legge regionale con l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Infine una inchiesta sulle relazioni tra la politica italiana e quella straniera, tra le norme per l’accoglienza degli immigrati in Europa, che sembrano essere differenti tra i vari Stati.

Ciò che colpisce del cinguettio di Mario Giordano è il P.S.

“Non finiremo il 15 novembre. Grazie“.