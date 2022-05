Gabriele Baldini confermato 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 del Settore Giovanile biancorosso

ASD Terranuova Traiana Γ¨ lieta di annunciare la conferma di Gabriele Baldini nell’incarico di Direttore Sportivo delle giovanili terranuovesi.

Al primo anno da DS in biancorosso, Gabriele si Γ¨ contraddistinto per aver costruito due squadre che hanno vinto i rispettivi campionati provinciali: gli Allievi Under 17 (classe 2005) e i Giovanissimi Under 15 (2007). Una accoppiata che entra di diritto nella storia del club di piazza generale Felice Coralli. Senza dimenticare l’ottimo lavoro fatto sulle squadre Allievi e Giovanissimi di fascia B (2006 e 2008) anche in ottica futura.

Gabriele, giΓ al lavoro per la prossima stagione sportiva, incarna appieno i valori che la famiglia biancorossa ritiene capisaldi di tutto il club per il presente e per le generazioni future.

L’attenzione ai nostri ragazzi – dice Gabriele – Γ¨, e sarΓ sempre, una prioritΓ del nostro percorso. Abbiamo fatto una fantastica cavalcata, convivendo con una pandemia devastante. È stato difficile e ancora piΓΉ difficile sarΓ confermarsi. Vincere un campionato Γ¨ tutt’altro che scontato. Vincerne due poi Γ¨ straordinario. Dobbiamo perΓ² alzare l’asticella e continuare a fare bene. Asd Terranuova Traiana ormai Γ¨ al centro dell’attenzione non solo a livello locale. Non ho bacchette magiche ma se continueremo a lavorare duro, con serietΓ , sacrificio e coesione come abbiamo fatto finora, altri risultati e altre soddisfazioni non mancheranno. Ne sono convinto.