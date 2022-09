Giorgia Meloni: pronti a risollevare l’Italia senza Green Pass ed obbligo vaccinale contro il Covid-19

di Stefano Pezzola

Al seguente link è possibile scaricare in formato pdf le 39 pagine del programma elettorale del partito di Giorgia Meloni basato sullo slogan “Pronti a risollevare l’Italia” (Programma Elettorale Fratelli d’Italia).

Al punto 11) intitolato “Una sanità al servizio della persona” possiamo leggere: “Nessuna reintroduzione del green pass e possibilità di screening negli ambienti a rischio, a tutela dei soggetti fragili. Istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione medica ed economica della pandemia da Covid-19 nonché sulle reazioni avverse da vaccino“.

Al punto 12) intitolato “A difesa della libertà e della dignità di ognuno” possiamo leggere ancora: “no all’introduzione di strumenti di controllo digitale di massa e di compressione delle libertà individuali o a meccanismi di scoring, come la cittadinanza a punti su modello cinese. Contrasto alla censura arbitraria dei social network e garanzia del rispetto della libera manifestazione del pensiero da parte delle grandi piattaforme di comunicazione. Garanzia di massima sicurezza nella protezione dei dati personali“.

A pagina 20 viene ancora precisato in modo molto diretto e chiaro “Contrasto al Covid-19 e alle nuove minacce attraverso misure strutturali, come la ventilazione meccanica controllata nelle scuole e negli uffici, e il potenziamento dei trasporti. Nessun obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, ma informazione, promozione e raccomandazione alla vaccinazione, in particolare per fasce d’età a rischio e situazioni di fragilità. Piena libertà di scelta tra i vaccini autorizzati dall’Ema e dall’Aifa e richiami“.