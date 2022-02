I piatti esotici ai ricevimenti di gala di Luigi Di Maio

di Stefano Pezzola

“Ha una strana idea di diplomazia”: la Russia attacca il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, dopo che quest’ultimo aveva dichiarato al Senato di non voler incontrare i vertici russi finché Mosca non avesse dato inizio a una de-escalation in Ucraina.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia AGI, alcuni funzionari del dicastero di Sergej Lavrov, infatti, avrebbero dichiarato in risposta alle affermazioni di Di Maio: “strana idea di diplomazia, quella che ha Roma”.

“La diplomazia è stata inventata unicamente per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione. Non certo per i viaggi vuoti in giro per i Paesi ad assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di gala”.

A dirla tutta è difficile immaginarsi Luigi Di Maio con una qualche idea di diplomazia.

Si è al momento limitato ad invitare gli italiani che vivono in Ucraina a “lasciare immediatamente il Paese con i mezzi commerciali disponibili” senza neppure riflettere che cosa significhi per un nostro concittadino lasciare in tutta fretta una nazione dove lavora da anni e probabilmente ha una casa, una famiglia e dei figli che frequentano le scuole locali.

Siamo veramente all’improvvisazione in un dragicomico teatro dell’assurdo.