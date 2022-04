Il 30% degli inglesi non risulta vaccinato contro il Covid-19

di Stefano Pezzola

Secondo il rapporto della UK Health Security Agency, 43.945.696 di persone hanno ricevuto una singola dose del vaccino Covid-19.

Di queste 41.365.808 hanno accettato una seconda dose e 32.281.561 hanno deciso di ricevere una terza dose a partire dal 10 aprile 2022.

Ciò significa che in Inghilterra ci sono oltre ai 19,2 milioni di non vaccinati.

2,6 milioni di persone che hanno accettato la prima dose hanno poi rifiutato la seconda e 9,1 milioni di persone che hanno avuto la seconda dose hanno rifiutato la terza.

In termini percentuali significa che oltre il 30% degli inglese non risulta ad oggi vaccinato contro il Covid-19 mentre poco piu’ del 50% è in regola con il ciclo vaccinale che prevede un ciclo primario con due dose oltre alla dose di richiamo/booster.



“Ci sono ancora 5 milioni di adulti britannici non vaccinati, che per paura, ignoranza, irresponsabilità o pura stupidità si rifiutano di essere colpiti. In questo modo mettono in pericolo non solo se stessi ma il resto di noi“, ha dichiarato il giornalista Andrew Neil al Daily Mail.

“Stanno mettendo a dura prova il sistema sanitario. Stiamo tutti pagando un prezzo pesante a causa dei non vaccinati” ha aggiunto.

Non soltanto Andrew Neil sta raccontando una sacrosanta menzogna perchè in Inghilterra i non vaccinati non sono 5 milioni bensì oltre 19 milioni, ma sta anche insistendo – come molti giornalisti nostrani – a divulgare notizie e dati artefatti.



Tra il 28 febbraio e il 27 marzo 2022, la popolazione non vaccinata ha rappresentato soltanto il 17% dei casi, il 20% dei ricoveri e l’8% dei decessi.

Ciò significa che la popolazione vaccinata ha rappresentato l’83% dei casi, l’80% dei ricoveri e uno scioccante 92% dei decessi.

La popolazione che ha ricevuto la dose booster ha invece rappresentato l’8% dei casi, il 65% dei ricoveri e il 75% dei decessi per Covid-19.