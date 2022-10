Il Centro di Ricerca di sviluppo di terapia genica di Padova ed il marito di Ursula von der Leyen

di Stefano Pezzola

Firmato l’8 giugno 2022 all’Università di Padova l’atto costitutivo del Centro nazionale di ricerca e sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, una fondazione che, nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, si prefigge la creazione e il rinnovamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, la realizzazione e lo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, per favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca negli ambiti specificati.

L’Università di Padova è soggetto proponente e capofila di un progetto che coinvolge attualmente molti enti pubblici, privati e imprese di tutto il territorio nazionale e altri sono in fase di adesione.

https://www.unipd.it/news/terapia-genica-tecnologia-rna-futuro-scienza-padova

Appena costituito il Centro padovano si aggiudicata immediatamente 320 milioni di euro di fondi PNRR per lo sviluppo di soluzioni terapeutiche e cure in ambito sanitario con particolare riferimento alle terapia geniche e lo sviluppo di farmaci selettivi tramite la tecnologie mRNA.

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-15062022/pnrr-nascono-i-5-centri-nazionali-la-ricerca

Nel Consiglio di Gestione del Centro di Ricerca fa parte tra gli altri Franco Locatelli dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,

Nel Consiglio di Sorveglianza del Centro di Ricerca fa invece parte tra gli altri Von der Leyen Heiko della Ditta Orgenesis Italy Srl.

https://www.insalutenews.it/in-salute/sviluppo-di-terapia-genica-e-farmaci-rna-ecco-i-rappresentanti-del-centro-nazionale-di-ricerca-di-padova



Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, ha svolto il ruolo di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) costituto con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020.

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/decreto-del-capo-dipartimento-n–371-del-5-febbraio-2020–istituzione-del-comitato-scientifico



Heiko von der Leyen membro della nobile famiglia von der Leyen, è sposato con la Presidente della commissione europea Ursula, con la quale ha avuto 7 figli.

Medico, da dicembre 2020 è Direttore medico della società biotech statunitense Orgenesis, specializzata in terapie cellulari e geniche, di proprietà di Pfizer.

Il vicepresidente di Orgenesis, Vincent Vandamme, ha infatti lavorato per molti anni con Pfizer.

Con una pace del conflitto di interessi e del bene comune.

“Le coincidenze ci ricordano che siamo molto di più di ciò che vediamo e che dobbiamo incominciare a credere nel nostro istinto e nella nostra voce interiore“.

