Il “Comitato Indipendente” che ha valutato il vaccino Pfizer non era poi così indipendente

di Stefano Pezzola

A quanto pare uno dei membri del board per così dire “indipendente” che doveva valutare la sicurezza dei farmaci mRNA Covid-19 era un advisor per Pfizer, quindi pagata da Big Pharma.

Lei garantisce di aver svolto il lavoro con correttezza.

E noi chiaramente ci fidiamo, o no?

Non puoi avere dipendenti Pfizer in un comitato indipendente di monitoraggio della efficacia e sicurezza di una farmaco prodotto da Pfizer.

Mi sembra piuttosto evidente.

Ciò che mi preoccupa maggiormente è che qualcuno che influenza le decisioni che interessano milioni di cittadini in materia di salute pubblica non veda il palese conflitto di interessi.

Oggi purtroppo si scopre che il “comitato indipendente” che ha valutato i dati della sperimentazione clinica del farmaco mRNA Covid-19 di fase III di Pfizer non era poi così indipendente, tutt’altro.