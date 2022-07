Il giudice Alejandro Recarey chiede spiegazioni in merito al vaccino COVID-19 di Pfizer

di Stefano Pezzola

Un tribunale uruguaiano ha stabilito che il governo nazionale e Pfizer devono divulgare durante un’udienza mercoledì prossimo i componenti esatti del vaccino COVID-19 denominato Comirnanty.

Il governo uruguaiano e il colosso farmaceutico hanno ottenuto 48 ore dal giudice Alejandro Recarey per presentare informazioni dettagliate sui farmaci/vaccini mRNA contro il Covid-19 in occasione di una richiesta di ingiunzione per interrompere la vaccinazione dei bambini di età pari o superiore a 5 anni che in Uruguay viene comunque effettuata volontariamente.

Secondo la decisione della corte, l’esecutivo e Pfier dovranno fornire documentazione sulla composizione dei vaccini, compresa l’eventuale presenza di “ossido di grafene” o “elementi nanotecnologici”.

Sono richiesti anche dati che dimostrino l’efficacia e sicurezza della “sostanza chiamata RNA messaggero” e dati sui trial effettuati.

Pfizer dovrà anche affrontare il tema degli effetti avversi dei vaccini.

In generale, ma in particolare in relazione ai bambini.

Rappresentanti della presidenza uruguaiana e del ministero della Salute, nonché della società farmaceutica statunitense, dovranno comparire all’udienza di mercoledì.

Anche il Ministero della Sanità Pubblica uruguaiano, l’Amministrazione dei Servizi Sanitari statali e la Presidenza sono stati tenuti a presentare tutte le informazioni relative al contratto per l’acquisto di vaccini, in cui devono essere esaminate le clausole di indennizzo civile o di impunità penale dei fornitori in caso di effetti avversi.

Si presenteranno o verranno giudicati in contumacia?

Fonte:

https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/todas-consultas-debera-responder-pfizer-gobierno-vacunas-anticovid.html