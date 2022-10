Il Mario Draghi furioso

di Stefano Pezzola

Il giornale online Open.online guidato dal Direttore Enrico “Chicco” Mentana decide oggi di pubblicare un articolo a firma Alessandro D’Amato dal titolo “Mario Draghi furioso con la Germania e l’Europa“.

Al seguente link è possibile leggere l’articolo in versione integrale:

https://www.open.online/2022/10/08/mario-draghi-vs-europa-germania-recessione-meloni/

Scrive il giornalista di Open che “il premier italiano Mario Draghi è furioso. E la sua rabbia nei confronti dell’Unione Europea si è fatta sentire ieri al Castello di Praga. Dove ha partecipato al suo penultimo vertice in Ue“.

Tranquilli.

Non sprecate soldi a scommettere.

Tutti i partiti – chi più e chi meno, anche quelli in apparenza più muscolari usciti vincenti alle recenti elezioni – hanno dentro di loro troppi problemi per permettersi una deflagrazione degli equilibri imposti dal Mario Nazionale.

Alla vecchia e sempre di moda emergenza sanitaria, si è aggiunta una grave emergenza economica e sociale e Mario Draghi oggi afferma che “stiamo discutendo di gas da sette mesi. Abbiamo speso decine di miliardi dei contribuenti europei, serviti a foraggiare la guerra di Mosca e non abbiamo ancora risolto nulla. Se non avessimo perso così tanto tempo ora non ci troveremmo sull’orlo della recessione“.



Alessandro Barbera su La Stampa aggiunge che “Draghi attacca Von der Leyen e i nordici ricordando che la recessione sarà colpa vostra” (vedi link sotto):

https://www.lastampa.it/economia/2022/10/08/news/draghi_attacca_von_der_leyen_e_i_nordicila_recessione_sara_colpa_vostra-10797335/

E no caro Mario “l’incarco de le corna è lo più lieve ch’al mondo sia, se ben l’uomo tanto infama: lo vede quasi tutta l’altra gente; e chi l’ha in capo, mai non se lo sente” ci ricorda Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso.

“Chi è contro l’invio di armi vuole che l’Ucraina si sottometta alla Russia” (Mario Draghi 22.6.2022)