Il ministro delle finanze israeliano Avigdor Liberman ha chiesto l’abolizione del Green Pass.

ISRAELE: Il “Green Pass” non è più rilevante data l’infettività della variante Omicron del virus COVID-19.

Il Green Pass serve come prova che il suo titolare è stato vaccinato, guarito da COVID-19 o recentemente è risultato negativo.

“Oggi non c’è alcuna rilevanza per il Green Pass” ha ribadito il professor Gili Regev-Yochay a JNS lunedì durante un briefing.

“Le persone a rischio di sviluppare malattie gravi devono stare particolarmente attente quando escono, specialmente in luoghi con grandi raduni“.

Regev-Yochay, che dirige le unità di prevenzione e controllo delle infezioni presso lo Sheba Medical Center di Tel Hashomer, ha fatto i commenti durante un briefing in cui ha rivelato i risultati preliminari di uno studio clinico che sta conducendo sull’efficacia della quarta dose di vaccino nella protezione contro Omicron.

Secondo i dati, mentre il vaccino continua a offrire protezione contro lo sviluppo di malattie gravi, la dose extra non sembra fermare l’infezione.

Circa 154 operatori sanitari dello Sheba Medical Center hanno ricevuto il loro quarto vaccino Pfizer due settimane fa.

Una settimana fa, 120 operatori sanitari hanno ricevuto un vaccino di Moderna dopo tre dosi di Pfizer una settimana prima.

Sono stati abbinati a un gruppo di controllo di circa 6.000 operatori sanitari che sono stati seguiti dall’ospedale dall’inizio della campagna di vaccinazione di Israele nel dicembre 2020.

Circa la stessa percentuale di operatori ospedalieri che hanno ricevuto la quarta dose ha preso il virus come quelli che non hanno ricevuto il quarto richiamo.

In Israele, la variante Omicron si sta diffondendo rapidamente.

Più di 65.000 persone sono state diagnosticate con coronavirus lunedì, ha riferito martedì il Ministero della Salute.

Delle persone infette, circa il 45% aveva ricevuto tre dosi

Il programma Green Pass è stato un punto di conflitto nel paese dall’inizio della quinta ondata e soprattutto nelle ultime settimane, poiché il paese ha mandato in isolamento circa il 10% degli studenti israeliani.

La maggior parte degli scolari israeliani non sono vaccinati e sono tenuti in quarantena per un minimo di cinque giorni se entrano in contatto con una persona infetta.

I bambini che sono vaccinati sono in grado di fare un test dell’antigene a casa e tornare a scuola purché ottengano un risultato negativo.

Inoltre, una nuova politica di isolamento lanciata lunedì sera dal Ministero della Salute consente agli israeliani vaccinati che erano in contatto con persone infette di rimanere fuori dall’isolamento e fare un test a casa solo tre giorni dopo il contatto, mentre le persone non vaccinate sono tenute a isolarsi per cinque giorni.

Il ministro delle finanze israeliano Avigdor Liberman ha chiesto l’abolizione del Green Pass.

“Non c’è una logica medica o epidemiologica nel Green Pass, e molti esperti sono d’accordo con questo” ha dichiarato Liberman.

“Quello che fa è danneggiare direttamente il funzionamento quotidiano dell’economia, e dà anche un contributo considerevole al panico tra il pubblico“.

Liberman ha ribadito che sta lavorando con le parti interessate per eliminarne l’uso immediatamente.

Studi condotti in Israele e all’estero hanno dimostrato che i test antigenici provocano un’alta percentuale di falsi negativi fino ad almeno tre giorni dopo l’infezione.

