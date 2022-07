Il mio ONCOLOGO? Un BARMAN

C’è chi spende soldi in analisi sangue e urine, altri spendono in visite mediche da Lampadari – non Luminari della medicina.

Io la più inequivocabile analisi corporea l’ho avuta andando al bar.

Avevo il piacere epicureo di frequentare un bar a Siena, due, tre volte al mese. Tutto il personale del bar aveva un sufficiente tasso di

Umanità Colloquiale, non il semplice sono qui per la paga, e tu turista paga e zitto.

Una cianfatata di aretinismo nel pormi nel lago chiuso senese, ad acque ferme, instaurò uno speciale feeling di Intesa di amorosi Sensi.

Una sera, in questi giorni di qualche anno fa, chiesi uno dei due ripetitivi cocktails che chiedevo, un Negroni.

Il barman usava materie prime eccellenti, e la differenza dal Liquidume degli altri BARrumi, si sentiva.

Il Cocktail, prima ancora di berlo, profumava, talmente buono, che potevi anche non berlo, semplicemente fare i fumenti, usmandolo.

Aromaterapia.

Quella sera di quell’aprile la mia bocca si fermò al bordo del bicchiere,

sentiva il piacere,

ma non volle andare avanti.

Mi avvicinò il proprietario, che mai era presente, e mi disse perché non bevevo.

Fui come una verginella che sentiva il richiamo del sesso, ma che non poteva, dissi,

Buonissimo, ma non so che ho, ma non posso.

Il mio Corpo era intelligente, molto più di me.

Fu strano questo rifiuto,

uguale a quel cavallo che addestrato per il Palio, che arrivò al canapo e tornò 100 metri indietro,

non volle correre.

Aveva capito il pericolo.

Grande intelligenza, grande carattere.

Vincitore Morale Assoluto fuori dalle luci di quel Palio.

Sentii che qualcosa dentro di me era cambiato.

Rimasi allibito dal rifiuto del mio corpo.

Feci analisi.

Tumore al 4° stadio su 5.

Ora dopo qualche anno, i numeri mi hanno detto che ne sono fuori.

Comandante dr. Di Bella ha cessato la mia cura, guarito.

Stasera col mio oncologo Mauro, il barman, ho celebrato il ritorno alla parziale normalità.

Ascolta il tuo corpo,

lui è più intelligente di te.

Guardami, Sentimi, Guariscimi

Tommy (1975) –

The Who

See Me, Feel Me / Listening to You

https://www.youtube.com/watch?v=Q8blcTsC5bw&t=319s

.

Piero ROSSI

Aretino Turista ad Arezzo,

itAlien Immigrato in Italia

.

altri articoli di Piero Rossi

Viaggiare è fatale al pregiudizio, al bigottismo, ed alla ristrettezza mentale,

e per questi motivi molta della nostra gente ne ha fortemente bisogno.

Vedute ampie, sane, caritatevoli degli uomini e delle cose

non possono essere acquisite

vegetando tutta la propria vita in un piccolo angolo della terra.

Mark TWAIN,1869