Il Nostro Augurio di Buon Natale

di Stefano Pezzola

“Le buone parole valgono molto e costano poco” scrive il poeta inglese George Herbert.

Parole.

La parola “parola” deriva dal greco e significa avvicinamento, paragone.

Ecco, alla radice la parola è un paragone, una cosa che si avvicina a un’altra.

E le parole si avvicinano ed avvicinano.

Le parole, nella loro bellezza, è questo che fanno: diventano storie.

Evocano.

Leggere parole è un buon modo per occuparsi di loro, di proteggerle e di capirle.

Far sì che si amino nel raccontare buone storie.

Troppe volte invece mi capita di ascoltare brutte storie.

In quei momenti ricordo a me stesso che si comunica con le parole ma anche con i silenzi.

O con un gesto e uno sguardo.

La parola semplice, quella che arriva dritta al cuore, non è mai una banale.

E’ una parola essenziale, la parola giusta – detta o taciuta – nel momento giusto.

Oggi la parola giusta è per me Buon Natale.

“I wish you a hopeful Christmas” come canta Greg Lake nel video sotto.

Leave your heart and let your road be clear.