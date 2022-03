Il rapido assorbimento del farmaco/vaccino Comirnaty nella linea cellulare del fegato

di Stefano Pezzola

Fonte: https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm

Il Centers for Disease Control (CDC) e Pfizer continuano ad assicurare al pubblico che i farmaci/vaccini mRNA contro il COVID-19 non interagiscono con il DNA in alcun modo.

Tuttavia, un nuovo studio condotto da ricercatori svedesi dimostra che le loro affermazioni sono errate, evidenziando che l’RNA messaggero (mRNA) del farmaco Comirnaty di Pfizer BioTEch è in grado di entrare nelle cellule epatiche umane e convertito in DNA.

Studi preclinici sul farmaco mRNA hanno mostrato effetti epatici reversibili negli animali che hanno ricevuto l’iniezione.

Inoltre, una nuova ricerca ha dimostrato inconfutabilmente che l’RNA SARS-CoV-2 può essere trascritto inversamente e integrato nel genoma delle cellule umane.

Gli scienziati hanno analizzato l’effetto di Comirnaty sulla linea cellulare del fegato umano Huh7 in vitro.

Le cellule Huh7 sono state esposte al farmaco Comirnaty e la PCR quantitativa è stata eseguita sull’RNA estratto dalle cellule.

Sono stati rilevati alti livelli di farmaco/vaccino nelle cellule Huh7 e cambiamenti nell’espressione genica dell’elemento nucleare-1 a lungo intervallato (LINE-1), che è una trascrittasi inversa endogena.

L’immunoistochimica che utilizza il legame anticorpale alla proteina legante l’RNA LINE-1 open reading frame-1 (ORFp1) su cellule Huh7 trattate con BNT162b2 ha indicato un aumento della distribuzione del nucleo di LINE-1.

La PCR sul DNA genomico di cellule Huh7 esposte a BNT162b2 ha amplificato la sequenza di DNA unica per BNT162b2.

I risultati indicano un rapido assorbimento del farmaco/vaccino Comirnaty nella linea cellulare del fegato umano Huh7, portando a cambiamenti nell’espressione e nella distribuzione di LINE-1.

In altre parole il messaggero mRNA lascia il nucleo ed entra nel citoplasma della cellula, dove si traduce in proteina LINE-1.

Un segmento della proteina chiamato open reading frame-1, o ORF-1, torna quindi nel nucleo, dove si attacca all’mRNA del vaccino e trascrive inversamente nel DNA spike.

La trascrizione inversa è quando il DNA è fatto da RNA, mentre il normale processo di trascrizione coinvolge una porzione del DNA che funge da modello per creare una molecola di mRNA all’interno del nucleo.

Attraverso la conduzione accurata dello studio, gli scienziati hanno trovato proteine spike sulla superficie delle cellule del fegato che i ricercatori affermano possano essere prese di mira dal sistema immunitario e causare epatite autoimmune, poiché “ci sono state segnalazioni di casi su individui che hanno sviluppato epatite autoimmune dopo la vaccinazione BNT162b2“.

I ricercatori hanno scoperto che “i casi gravi di infezione da SARS-CoV-2 sono caratterizzati da una disregolazione autoinfiammatoria che contribuisce al danno tissutale“, di cui la proteina spike del virus sembra essere responsabile.

Hanno anche riferito che l’istologia ha rivelato la presenza di eosinofili, che sono più comunemente osservati con danno epatico indotto da farmaci o tossine, sebbene possano essere trovati anche nei casi di epatite autoimmune.

Siamo quindi in presenza di un danno epatico con caratteristiche di sintomi di epatite autoimmune indotto da farmaci/vaccino mRNA.

E dire che si tratta del Dipartimento di Scienze Cliniche dell’Università di Lund a Malmö in Svezia e non di un manipolo di manigoldi complottisti finanziati dalle reti che controllano il mercato delle fake news in rete!

“Il materiale genetico fornito dai vaccini a mRNA non entra mai nel nucleo delle cellule” ha affermato il CDC sulla sua pagina web intitolata “Miti e fatti sui vaccini COVID-19”.

Vabbè, se avete ancora voglia di ascoltare questi illustri garanti della salute pubblica accomodatevi pure.