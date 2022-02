Insegnanti non vaccinati sospesi, il giudice di Massa convoca Brusaferro e Bassetti

di Stefano Pezzola

“Ritenuto comunque opportuno un approfondimento delle tematiche toccate dal presente ricorso cautelare da tenersi nell’ambito, però, di un’udienza in presenza, rinvia la trattazione del presente procedimento all’udienza del 9 marzo del corrente anno 2022, h. 10,00, che sarà appunto tenuta in presenza delle parti e dei rispettivi difensori, nella quale si procederà ad esame del ricorrente suddetto, del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Artemisia Gentileschi” di Carrara, nonché, al fine dell’acquisizione di maggiori informazioni di carattere medico-scientifico sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini contro la pandemia da Sars-Cov 2 attualmente ancora in atto, si dispone la convocazione, a cura della Cancelleria della Sezione Lavoro in Sede, in qualità di persone informate, ex art. 421, ultimo comma, C.P.C., del Dott. Silvio BRUSAFERRO, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, con Sede viale Regina Elena, 299, 00161, Roma, ovvero del Direttore Generale dello stesso Ente, Dott. Andrea PICCIOLI, ovvero ancora di altro dirigente, o funzionario, dagli stessi delegato, in grado di rispondere con competenza sulle questioni suddette, nonché del Dott. Prof. Matteo BASSETTI, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, co Sede i Largo Rosanna Benzi, 10, 16132, Genova, sempre sugli stessi argomenti”.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Massa dr. Augusta Lama in riferimento al ricorso presentato da un docenti contro la sospensione per non aver accettato l’obbligo vaccinale imposto con D.L. 172/2021, ritenendo non praticabili né la proposta formulata dai difensori medesimi di rinviare il presente procedimento in attesa delle risultanze delle attività istruttorie disposte dal Consiglio di Giustizia Amministrativa delle Regione Sicilia sulla natura dei vaccini contro la pandemia da Sars-Cov 2 attualmente in atto e delle relative conseguenti decisioni sui presunti profili di incostituzionalità della normativa di settore, perché non coerente con la natura cautelare del presente ricorso e perché comunque non appare opportuno rimettere una decisione così importante ad un organo, pur autorevole, ma estraneo alla sfera della giurisdizione ordinaria, né la proposta CTU medica, nelle forme prospettate nelle note difensive, perché anche questa, in relazione all’estrema complessità che una simile perizia medica presenterebbe, risulta non compatibile con la natura cautelare del presente ricorso, decide di convocare il Presidente dell’Istituto Superiore della Sanità e la virostar Bassetti al fine di approfondire le tematiche toccate dal ricorso presentato.

Scarica QUI il documento integrale..

Che cosa significa?

Semplicemente che i medici convocati dovranno proporre documentazione atta a confermare l’assoluta sicurezza dei vaccini Covid-19.

Entrambi saranno a Massa per difendere l’efficacia dei vaccini anti Covid e delle misure imposte dal Governo in termini di green pass.

La decisione presa dal Tribunale di Massa apre uno spiraglio di speranza nella sconfortante prova che su questi temi – che riguardano una scelta di vita o di morte – sta dando larga parte della magistratura ordinaria e amministrativa.

Il giudice Lama dimostra che non tutti i giudici tendono a compiacere il potere governativo o altri poteri interni ed esterni, per coltivare le loro indebite speranze.

E’ un segnale positivo il fatto che un giudice abbia disposto ai fini dell’accertamento della illegalità e inutilità del famigerato green pass, la convocazione di Brusaferro e Bassetti, i quali dovranno riferire in particolare sulla efficacia e sulla sicurezza dei vaccini attualmente in commercio e in inoculazione obbligatoria attraverso uno strumento legislativo estorsivo.

Questo al fine di valutare i profili di incostituzionalità dei Decreti legge in questione e della contrarietà di questi al diritto dell’Unione europea.

Con la conseguenza che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la legge nazionale.

Attendiamo fiduciosi e curiosi di che relazioneranno sotto giuramento Brusaferro e Bassetti, quali inconfutabili prove scritte sulla sicurezza dei vaccini porteranno all’attenzione del giudice Lama e quale giustificazione formuleranno ai dati pubblicati dall’EMA in merito agli oltre 38mila decessi e quasi 4milioni di reazioni averse grave in Europa a seguito inoculazione dei vaccini Covid-19.