Jacques Attali, il profeta del Grande Reset

di Stefano Pezzola

“Se continui a dire che le cose vanno male, hai buone probabilità di diventare un profeta” ci ricorda lo scrittore polacco Isaac Singer.

Jacques Attali viene spesso presentato come la vera mente globalista dietro il Grande Reset.

Come il suo omologo globalista, il leader del World Economic Forum Klaus Schwab, Jacques Attali è l’architetto meno conosciuto che sta da anni cercando di plasmare il futuro del mondo.

Se non hai mai sentito parlare di lui, potrebbe non essere casuale.

Tra gli architetti globalisti Attali è una figura oscura che non solo ha influenzato il corso della politica francese, ma sta modellando anche il nostro futuro a livello globale.

E’ semplicemente un portavoce che presenta i piani per le potenti reti globaliste, oppure è la vera mente dietro il progetto del Grande Reset?

Proviamo a ripercorrere la sua storia.

E’ nato il 1 ° novembre 1943, in Algeria francese.

Suo padre, Simon Attali, raggiunse il successo nel settore profumeria con il suo negozio “Bib et Bab” ad Algeri.

Ma due anni dopo l’inizio della guerra d’indipendenza algerina (1954-1962), decise di trasferirsi a Parigi con la sua famiglia.

Jacques Attali ha ottenuto un dottorato di ricerca in economia presso l’Università Paris Dauphine nel 1972.

La sua carriera politica è iniziata durante il suo incarico come professore di economia presso la stessa università.

È conosciuto per essere stato consigliere speciale del presidente francese François Mitterrand dal 1981 al 1991, ma Attali ha anche diretto la campagna politica di Mitterrand per le elezioni presidenziali del 1974.

Da oltre 45 anni, è presente nel panorama politico francese.

Ha scritto oltre 40 libri, alcuni dei quali potrebbero essere descritti come visioni di utopie distopiche, altri come profetici.

Attali ha anche co-fondato Eureka, un programma intergovernativo europeo per le nuove tecnologie, che ha sviluppato, tra le altre cose, l’MP3.

Attualmente è fondatore, presidente e presidente di Positive Planet, un’organizzazione globalista che contribuisce all’agenda globalista 2030 delle Nazioni Unite.

Come riportato alla RIAR Foundation USA, “la loro Agenda non è altro che la tirannia del governo globale che schiavizza tutta l’umanità chiamando lo schema sviluppo sostenibile e uguaglianza“.

Perché come si afferma al World Economic Forum, entro il 2030, “non possederai nulla e sarai felice“.



Nel video tradotto da RAIR, lo scrittore francese Paul-Étienne Pierrecourt esamina alcuni degli scritti di Jacques Attali e le sue sorprendenti previsioni che si applicano agli eventi mondiali degli ultimi anni.

Nel suo libro “21st Century Dictionary“, pubblicato nel 1998, Jacques Attali descrive una futura pandemia per stabilire una forza di polizia mondiale che alla fine diventa una potenza planetaria.

Evidenzia termini specifici, tra cui la parola “Epidemia”.

Inoltre, Attali afferma “prenderemo misure planetarie di contenimento, che metteranno brevemente in discussione il nomadismo e la democrazia“.

Altri termini descritti da Attali includono “Terapia genetica”, “Terapia genica con nanotecnologie” e “Panico”.

Il motore dei mercati e della democrazia appunto “il panico, la paura”.

Un processo simile ad una pecora attraverso il quale ognuno imita l’altro per paura di essere emarginato e lasciato indietro, non è un malfunzionamento della civiltà occidentale ma la sua stessa essenza.

La sezione “Prevenzione” è affascinante, si fa per dire!

Il primo rischio contro il quale continueremo a volerci proteggere sono le malattie, una sorta di popolazione mondiale ipocondriaca e immunodepressa.

La prevenzione invaderà tutta la nostra esistenza.

Nella sezione Repubblica, affronta un futuro di nazioni senza confini, affermando che “soprattutto, ciò che rimane particolarmente importante è inventare una repubblica senza territorio, senza muri. Diasporico“.

Attali quindi basa le sue teorie/previsioni sul reddito che dovrà diventare un reddito minimo universale e sul lavoro da casa tramite telelavoro.

“Ogni persona avrà forse un giorno il diritto a un reddito dignitoso pagato dallo stato indipendentemente da qualsiasi attività: il reddito universale. Più della metà di tutti i lavoratori non sarà più impiegato. Lavorare da casa tramite telelavoro rappresenterà la metà di tutti i lavori” scrive questo profeta del XXI secolo.

Jacques Attali è stato di casa al Palazzo dell’Eliseo per oltre quattro decenni.

È uno dei consiglieri più influenti di generazioni di presidenti francesi di sinistra, da Francois Mitterrand a François Hollande.

Afferma persino di aver inventato l’attuale presidente francese, Emmanual Macron e non faccio fatica a crederlo.

Macron ha incontrato Attali dopo essersi laureato nel 2004 all’ENA (l’Ecole Nationale d’Administration), una delle più prestigiose grandes écoles del paese e un terreno fertile per i futuri presidenti francesi.

Attali ha giocato un ruolo fondamentale nell’aprire un nuovo capitolo nella vita di Macron, guadagnando ricchezza e aumentando la sua comprensione del sistema finanziario globale.

Macron è così entrato a far parte di Rothschild & CIE Banque, una banca d’investimento di proprietà di Rothschild & Co.

Il giovane Macron è salito rapidamente nei ranghi della banca per diventare un socio amministratore e un milionario.

Sulla copertina della rivista francese Liberation, si leggeva: “Attali, l’altro presidente“.

Attali, in una delle sue rare apparizioni televisive, ha predetto nel 2014 che la terza guerra mondiale sarebbe iniziata con l’Ucraina.

Il video termina con l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy che avverte: “procederemo insieme verso un nuovo ordine mondiale, e nessuno, e intendo nessuno, sarà in grado di opporvisi“.

Il 6 dicembre 2020, l’arcivescono Viganò indica Attali come la mente del Grande Reset di Klaus Schwab.

L’arcivescovo Vigano scrive che “il 19 novembre 2020, il fondatore del WEF, Klaus Schwab, ha dichiarato che il Covid è un’opportunità per un reset globale. In realtà, Schwab stava pedissequamente ripetendo ciò che Jacques Attali aveva detto sul settimanale francese L’Express il 3 maggio 2009”.

Nel maggio del 2009, un anno prima dello scenario “LOCKSTEP” della Fondazione Rockefeller, Attali pubblica un saggio, “Cambiamento, come precauzione”, in cui esprime la speranza che la pandemia (influenza aviaria) possa innescare “Paure di ristrutturazione”.

Con questo termini Attali intende il tipo di paura che innesca bruscamente una ristrutturazione globale della società.

Attali ha anche scritto: “la storia ci insegna che l’umanità si evolve in modo significativo solo quando ha veramente paura“.



Adesso si obbietterà che tra lo scrivere ed il fare c’è di mezzo il mare!

Sta di fatto che Jacques Attali è anche noto per una famosa citazione dove fa riferimento alla riduzione della popolazione a seguito di una pandemia pianificata.

Durante una intervista gli è stato chiesto se fosse desiderabile vivere 120 anni.

Nella risposta molto complessa e strutturata ha suggerito che l’eutanasia avrebbe potuto essere uno strumento per le società future.

Il suo libro best-seller del 2011, “A Brief History of The Future” è stato definito brillante e provocatorio, difficile da non leggere.

In un capitolo intitolato “Le armi dell’iperconflitto”, le previsioni di Attali riassumono gli obiettivi del World Economic Forum per rimodellare l’umanità e ottenere il controllo completo su ogni aspetto della nostra vita.

Nei prossimi cinquant’anni, le nuove tecnologie saranno sviluppate dagli eserciti prima di essere utilizzate sul mercato civile.

Per esigenze di difesa o di polizia, i governi finanzieranno la ricerca necessaria per la perfezione delle tecnologie di ipersorveglianza e autosorveglianza.

Queste tecnologie avranno applicazioni civili.

Armi essenzialmente concepite per la sorveglianza.

“Gli eserciti svilupperanno immediatamente infrastrutture digitali di ubiquità nomade, sistemi di sorveglianza per movimenti sospetti, mezzi per proteggere le installazioni strategiche e una rete di intelligence economica”.

“I robot (nascosti in territorio nemico) e i droni (robot volanti) trasmetteranno dati, rileveranno agenti chimici o biologici e fungeranno da esploratori davanti ai distaccamenti di fanteria di fronte ad aree minate o punti ciechi.

Il software che simula la battaglia sarà aggiornato in modo permanente il più vicino possibile ai campi di battaglia.

Inoltre, le nuove unità di combattimento saranno integrate con i mezzi di simulazione, sorveglianza e sciopero.

Nuove reti e strumenti di “ubiquità nomade” (porre molta attenzione a questa definizione) permetteranno ai combattenti di rimanere connessi e simulare ogni tipo di situazione.

L’abbigliamento intelligente servirà a produrre nuove uniformi; nuovi materiali consentiranno di progettare nuovi scudi.

Le tecnologie di simulazione tridimensionale aiuteranno a preparare e svolgere missioni di combattimento, mentre i robot funzioneranno come sostituti dei combattenti reali

I sistemi elettronici (e-bomb) saranno in grado di distruggere le reti di comunicazione e lasciare una forza avversaria cieca e sorda.

I marines svolgeranno un nuovo ruolo nella lotta contro gli hackers, nella sorveglianza dell’emigrazione e nella protezione dei luoghi strategici.

Gli aerei da combattimento non saranno più utili come oggi.

Nuove armi convenzionali saranno tanto più necessarie man mano che le armi non convenzionali (nucleari e altre) diventeranno sempre più diffuse.

Entro il 2040 o il 2050, un totale di oltre quindici paesi possederanno apertamente armi nucleari e i mezzi per consegnarle.

La scarsità di petrolio spingerà i paesi più verso la produzione di centrali nucleari civili.

Ciò li porterà a utilizzare rifiuti riciclati, noti come MOX, per il carburante, moltiplicando ulteriormente i rischi di proliferazione e anche di scomparsa dei rifiuti (durante il trasferimento di questi materiali radioattivi).

Tali rifiuti potranno quindi essere utilizzati per fabbricare armi radiologiche mescolando scorie nucleari ed esplosivi convenzionali.

Altre armi – chimiche, biologiche, batteriologiche, elettroniche e nanotecnologiche – verranno studiate e prodotte.

Come per le nuove tecnologie civili, gli scienziati si sforzeranno per aumentare la loro potenza, la loro miniaturizzazione e la loro precisione.

Le armi chimiche saranno in grado di cercare e uccidere i leader senza essere scoperti; le pandemie potrebbero essere pronte per scatenarsi a ripetizione; braccia genetiche complesse potrebbero un giorno essere dirette specificamente contro determinati gruppi etnici.

Nanorobot piccoli come un granello di polvere, noto come gelatina grigia, potrebbero svolgere missioni di sorveglianza stealth e attaccare le cellule dei corpi nemici.

Poi, una volta che le tecniche di clonazione animale saranno progredite, gli animali clonati potrebbero benissimo svolgere missioni: bombe animali viventi, mostri fuori dall’incubo.

Queste armi non saranno sviluppate solo nei laboratori militari di paesi potenti, ma anche da grandi imprese, che troveranno nuovi mercati.

Come sempre, gli armamenti rimarranno al centro dell’apparato industriale, e fino a quando il super-impero non sarà definito, i mercati pubblici saranno essenzialmente orientati verso il settore degli armamenti.

La maggior parte di queste armi sarà accessibile alle piccole nazioni, ai non stati, ai corsari, ai pirati, ai mercenari, alle mafie, ai terroristi.

In un futuro non lontano, ad esempio, sarà possibile realizzare una bomba elettronica per $ 400 da un condensatore, una bobina di filo di rame e un esplosivo.

Le armi chimiche, radiologiche e biologiche saranno quindi alla portata di tutti.

Uccidere sempre più persone con mezzi rudimentali diventerà una reale possibilità.

Nelle città e sui trasporti di massa, l’affollamento moltiplicherà l’efficacia delle armi più primitive.

Infine (e forse soprattutto), poiché nessuna guerra può essere vinta a meno che i popoli che la conducono non la ritengano giusta e necessaria, e a meno che non si mantenga la lealtà dei cittadini e la loro fede nei suoi valori, le armi principali del futuro saranno gli strumenti di propaganda, comunicazione e intimidazione.”

Tutto quello che avete letto sino ad ora non sono certo mie parole ma passi tratti dal libro di Attali che se fosse stato presentato come un romanzo potrebbe anche far sorridere e divertire, ma purtroppo è stato inserito trai i saggi e quindi qualche preoccupazione credo possa suscitarla.

Tra la rete di globalisti, Jacques Attali interpreta il ruolo di un profeta.

In un video del 2015 al Louvre e al Theatre Antique di Arles, Attali ha tenuto una lezione di oltre un’ora sul suo libro, accompagnata da estratti di film e performance musicali.

Vestito di bianco spiega le sue previsioni future come un oracolo.

Attali è il portavoce di queste potenti reti globaliste, e il suo ruolo è quello di rivelare ciò che è già stato pianificato.

Fornisce un’ulteriore prova di questa potente rete in un editoriale scritto sull’Express Magazine nel maggio 1998 intitolato “Il triangolo del potere”.

Attali infatti spiega: “tre entità in una società civile moderna condividono la maggior parte del potere: politico, mediatico e giudiziario. L’equilibrio di questi tre poteri porterà il popolo a respingerli nel loro insieme. Tuttavia, si dovrebbe essere consapevoli che i loro destini sono intrecciati. Politici, giornalisti e magistrati hanno avuto la stessa educazione; condividono gli stessi valori, provengono dagli stessi ambienti sociali. Tuttavia, sono una minoranza nella popolazione. Si salveranno insieme”.

“Si salveranno o periranno insieme” signor Attali, perché se una parte consistente della popolazione è stata convinta negli ultimi due anni della bontà del progetto Great Reset dato ormai come inevitabile e dell’onestà intellettuale della scienza, un’altra parte ha ben chiaro che si perde o si vince tutti insieme e non ha certo intenzione di delegare le decisioni sul futuro del mondo a falsi profeti come Lei.