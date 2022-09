Journal of Cutaneous Immunology and Allergy: c’è correlazione tra vaccinazione Covid-19 e Herpes Zoster?

di Stefano Pezzola

Oggi decido di analizzare con attenzione lo studio pubblicato il 25 agosto 2022 sul Journal of Cutaneous Immunology and Allergy dal titolo “L’infezione persistente da virus della varicella zoster a seguito della vaccinazione contro l’mRNA COVID-19 è stata associata alla presenza di proteina spike codificata nella lesione“.

Al seguente link è possibile consultare lo studio integralmente:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cia2.12278Journal of Cutaneous Immunology and Allergy è una importante rivista scientifica che pubblica ricerche relative alla dermatologia.

Lo studio è stato redatto dal dr. Mayuko Yamamoto MD, PhD del Dipartimento di Dermatologia della Kochi Medical School in Giappone.

Si legge che “da quando è stata avviata la campagna di vaccinazione contro COVID-19, un’ampia varietà di effetti avversi cutanei dopo la vaccinazione è stata documentata in tutto il mondo“.

La riattivazione del virus della varicella zoster (VZV) è stata la reazione cutanea più frequente negli uomini dopo la somministrazione di vaccini mRNA COVID-19, in particolare BNT162b2 ovvero Comirnaty di Pfizer BioNTech.

La vaccinazione con mRNA COVID-19 potrebbe indurre la riattivazione persistente dell’herpes zooster compromettendo il sistema immunitario, sebbene non sia ancora chiaro se la proteina spike svolga un ruolo patogeno.

Preme ricordare che l’herpes zoster (HZ), più noto come fuoco di Sant’Antonio, è una dolorosa eruzione cutanea ricoperta da vescicole, causata da una riattivazione del virus della varicella.