La segnalazione di probabili effetti avversi da vaccino Covid-19 giunta in redazione

Spettabile Redazione,

moltissime persone vicine a me stanno iniziando a stare male, alcune molto male, a poca distanza dalla terza dose.

A tutti viene detto che non c’è correlazione ma i sintomi sono molto simili.

La persona che sta peggio, una mia amica che ho conosciuto al mare a Marina di Grosseto questa estate, non sta più in piedi, non ha equilibrio, pressione a 200 che non riesce ad abbassare, e vomita appena si alza in piedi.

Non sono ancora riusciti ad identificare la causa.

La distanza dalla terza dose di circa 30 giorni (16 dicembre – 18 gennaio) ed i medici continuano a dire che non c’è correlazione.

Ma Lei stava bene e non assumeva nessun altro farmaco.

Nel frattempo anche mia suocera e la sorella stanno avendo grossi problemi agli occhi: la vista sparisce per diversi secondi, poi torna.

Ancora non sanno la causa, comunque entrambe hanno cominciato a pochi giorni dal vaccino, una dalla seconda, l’altra dalla terza dose.

Il medico ha parlato di microtrombosi retiniche.

Avete avuto altre segnalazioni di questo tipo nell’ultimo periodo?

Massimo

Gentilissimo sig. Massimo,

non dovrebbe essere una redazione di un giornale online a ricevere e raccogliere le segnalazioni di reazione avverse connesse all’inoculazione del vaccino Covid-19 bensì l’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est o in alternativa la Procura di Arezzo.

Sappiamo bene però che siamo in un terreno complicato da affrontare dai singoli cittadini abbandonati a loro stessi dietro la ossessiva ripetizione da parte dei medici che non vi è correlazione.

Le consigliamo di leggere attentamente l’articolo da noi pubblicato il 7.9.2021 (vedi link sotto):

https://www.arezzoweb.it/2021/segnalare-le-reazioni-avverse-e-un-gesto-di-responsabilita-517662.html

All’interno troverà molte informazioni utili e interessanti.

E ricordi, segnalare le reazioni avverse è un gesto di responsabilità verso gli altri.

Grazie.

La Redazione di Arezzoweb