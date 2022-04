Le analisi di Open sul nuovo Report Covid-19 non mi convincono per niente

di Stefano Pezzola

Avevo preannunciato che non avrei più scritto sui dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità in merito all’epidemia Covid-19.

Poi ho letto il titolo del quotidiano Open.online di Enrico Mentana “Covid, il report esteso dell’Iss: senza booster il tasso di mortalità è 10 volte più alto” e ho deciso di fare una eccezione.

Scrivono sul quotidiano online Open che “secondo quanto emerso, la dose booster risulta proteggere di più dal rischio di contagio, anche nel caso della variante Omicron. La protezione è pari a 66 per cento o più, nelle diverse fasce d’età. Nei vaccinati con terza dose la protezione è del 90 per cento, in particolar modo negli over 70”.

Adesso, visto che si tratta di fact checkers di professione dovrei fidarmi e passare ad altro, senza necessità di effettuare nessun tipo verifica.

Lo affermano gli oracoli di Open.online e pertanto deve essere per forza vero.

Ma io sono curioso e vado quindi a valutare le tabelle pubblicate dall’ISS il 15 aprile 2022 sul consueto Report denominato “Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale”.

Al seguente link è possibile scaricare il file pdf (Report ISS 15 aprile 2022).

Mi limito questa volta ad analizzare i dati sui quali Open costruisce la notizia.

Parto dall’affermazione “senza booster il tasso di mortalità è 10 volte più alto”.



I decessi complessivi al 20.3.2022 ammontano a 2.875 di cui 735 (25%) tra i non vaccinati e 2.140 (75%) tra i vaccinati .

I decessi tra coloro che hanno ricevuto il ciclo completo + dose aggiuntiva booster ammontano a 1.565.

Il rapporto dei decessi tra i non vaccinati rispetto alla coorte di 7.076.214 persone è pari al 0.010%.

Il rapporto dei decessi tra i vaccinati con booster rispetto alla coorte di 36.781.661 persone è pari al 0.004%.

La notizia pubblicata da Open.online con particolare enfasi NON risponde a verità.

La seconda affermazione è che “la dose booster risulta proteggere di più dal rischio di contagio, anche nel caso della variante Omicron. La protezione è pari a 66 per cento o più, nelle diverse fasce d’età”.



Il numero de casi di Covid-19 complessivo al 10.4.2022 ammonta a 1.949.549 di cui 337.060 (17%) tra i non vaccinati e 1.612.489 (83%) tra i vaccinati .

I casi di contagio tra coloro che hanno ricevuto il ciclo completo + dose aggiuntiva booster ammontano a 1.219.494.

Il rapporto dei contagi tra i non vaccinati rispetto alla coorte di 6.964.911 persone è pari al 0.048%.

Il rapporto dei contagi tra i vaccinati con booster rispetto alla coorte di 38.107.861 persone è pari al 0.032%.

Anche questa seconda notizia pubblicata da Open.online, con particolare enfasi, NON risponde a verità.

A questo punto mi vorrà perdonare l’attento lettore – al quale avevo promesso che non avrei continuato ad analizzati i dati Covid-19 – se concludo verificando anche l’ulteriore lapidaria affermazione del giornale online guidato da Chicco Mentana ovvero “il tasso di ospedalizzazione più alto tra i non vaccinati”.

Le ospedalizzazione complessive al 27.3.2022 ammontano a 19.268 di cui 3.899 (20%) tra i non vaccinati e 15.369 (80%) tra i vaccinati.

Le ospedalizzazioni complessivi ivi compresi i ricoveri in TI tra coloro che hanno ricevuto il ciclo completo + dose aggiuntiva booster ammontano a 11.828.

Il rapporto delle ospedalizzazioni tra i non vaccinati rispetto alla coorte di 7.028.326 persone è pari al 0.00055%.

Il rapporto delle ospedalizzazioni tra i vaccinati con booster rispetto alla coorte di 37.346.582 persone è pari al 0.00032%.

Questa terza notizia pubblicata da Open.online, inserita nel sottopancia del titolo, risponde parzialmente a verità.

Siamo comunque nell’ordine di numeri che non dovrebbero allarmare in un paese normale.

“Vaccini, circa un bambino su tre ha le due dosi” conclude infine euforica la giornalista Ygnazia Cigna di Open.online (chissà se ha figli?).

Questo purtroppo è drammaticamente vero, un genitore su tre è corso a far vaccinare i propri figli!

Nella fascia di età 5-11 anni infatti su 3.495.206 bambini, 2.291.617 (65%) non sono vaccinati e 1.203.589 (35%) sono già vaccinati con ciclo completo.

Caro genitore ricorda che se nella vita di tutti i giorni siamo preda delle nostre preoccupazioni, della nostra disperazione, dei nostri progetti, del rimpianto per il passato e della paura del futuro, non siamo persone libere.

E in questo periodo non stiamo certo facendo il bene dei nostri figli.

Il maestro Lin Chi, maestro di meditazione vissuto nel nono secolo, diceva che il “miracolo non è camminare sull’acqua, è camminare sulla terra“.

Tutti camminiamo sulla terra, ma alcuni purtroppo camminano come schiavi.