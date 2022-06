Le manette digitali sono già una realtà

di Stefano Pezzola

L’agenzia di stampa internazionale Reuters ha pubblicato un articolo dal titolo “La protesta delle banche cinesi fermata dai codici sanitari che diventano rossi“.

Vedi link sotto:

https://www.reuters.com/world/china/china-bank-protest-stopped-by-health-codes-turning-red-depositors-say-2022-06-14/

“Una protesta pianificata da centinaia di correntisti di banche nella Cina centrale che provavano ai accedere ai loro soldi congelati è stata bloccata perché le autorità hanno trasformato in rosso le loro app per il codice sanitario” hanno riferito moltissime persone a Reuters.

I correntisti esausti stavano pianificando di recarsi nella provincia centrale dell’Henan questa settimana per protestare contro il blocco da quasi due mesi dell’accesso ai loro denari depositati nelle banche.

Si parla di almeno 178 milioni di dollari di depositi.

Molte aziende non riescono neppure a pagare i lavoratori per l’impossibilità di accedere ai loro conti correnti.

Vediamo di rendere la notizia chiara a tutti.

Le persone sono impossibilitate a recarsi nelle PROPRIE banche a ritirare i PROPRI denari e di unirsi alle proteste civili pianificate in tutto il paese perché i loro QRCode Sanitari sono stati modificati in ROSSO, ovvero divieto di uscire di casa.



I dati su larga scala raccolti per fantomatici tracciamenti, vedi il vergognoso italico green pass, possono essere utilizzati arbitrariamente ed in qualsiasi momento manipolati per altri usi dalle autorità.

Che la Cina avrebbe potuto utilizzare la sua vasta infrastruttura di sorveglianza COVID per soffocare il dissenso era prevedibile.

Senza il codice verde sulla loro app per smartphone, i cittadini cinesi perdono immediatamente l’autorizzazione ad utilizzare i trasporti pubblici e spazi come ristoranti e centri commerciali, nonché il diritto di viaggiare in tutto il paese.

“Ci stanno mettendo le manette digitali” ha dichiarato a Reuters un correntista.

Ed allora quando ad inizio autunno Speranza & Co. ritirerà fuori dal cappello magico il vergognoso certificato verde – inutile a livello sanitario – magari proviamo ad informarci e a riflettere.

Lo so bene, riflettere è considerevolmente laborioso ed ecco perché probabilmente molta gente in questi due anni ha preferito seguire la corrente.

Non ne faccio una colpa a nessuna, ci mancherebbe.

Adesso, per l’Amor di Dio, dobbiamo ricordarci che ogni volta che ci troviamo sul lato della maggioranza, è il momento di fermarsi a riflettere.

“Non possiamo fare nulla, non possiamo andare da nessuna parte. Siamo trattati come se fossimo criminale. Una violazione dei nostri diritti umani“, hanno ancora dichiarato i correntisti a Reuters.

Oggi piu’ che mai sono fermamente convinto che nessuna menzogna può resistere all’assalto di una riflessione approfondita.