Le “morti inspiegabili”

di Stefano Pezzola

Inspiegabili.

Ormai per chi segue con attenzione i numeri forniti dai quotidiani locali, il conteggio giornaliero delle morti improvvise è senza fine ed inspiegabile.

Si rischia davvero di perderlo di vista ovvero che tutto passi vergognosamente inosservato, ma non deve essere così.

Ciascuna di queste “inspiegabili morti” di giovani e giovanissimi debbono stamparsi nella nostra memoria.

Per rispetto certo di chi ha perso la vita ma anche per non dimenticare che nonostante la stucchevole narrazione continui sulla linea “nessuna correlazione”, dobbiamo esigere di andare fino in fondo, di ottenere risposte, che poi significa ottenere giustizia a questa serie infinita di decessi.

Perché ogni giorno leggiamo di giovani, giovanissimi e sportivi, insomma di persone che dovrebbero andare sui giornali per ben altri motivi, che muoiono improvvisamente, con un tasso di mortalità decisamente superiore alla media degli ultimi anni?

Perchè proprio adesso?

Hanno o non hanno un legame con la vaccinazione di massa mRNA?

Sono interrogativi che parte della popolazione – in ossequioso rispetto della dogmatica narrazione governativa – non vuole porsi, facendo finta che non sia vero.

Questi e altri interrogativi dovranno, presto o tardi, entrare a far parte della vita di tutti noi, e di una Commissione d’Inchiesta Parlamentare sull’Emergenza Covid auspicata da piu’ parti da altre un anno.