Le principali causa di morte negli Stati Uniti da marzo 2020 ad ottobre 2021

di Stefano Pezzola

Nel 2020, le malattie cardiache e il cancro sono state le principali cause di morte negli Stati Uniti, con 1,29 milioni di decessi, seguiti da COVID-19, pari a 350 000 decessi.

La pandemia potrebbe anche aver portato indirettamente ad un aumento di altre cause di morte, tra cui malattie cardiache, diabete, morbo di Alzheimer e lesioni non intenzionali.

Uno studio recentemente pubblicato dal Journal of American Medical Association esamina le principali cause di morte negli Stati Uniti, in generale e in varie fasce d’età, da marzo 2020 a ottobre 2021.

Al seguente link puoi consultare lo studio integrale:

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2794043

Le malattie cardiovascolari sono sempre state una delle principali cause di morte, ma il numero di decessi correlati alle malattie cardiache durante la pandemia ha visto un cambiamento insolito.

Secondo il National Center for Health Statistics (NCHS), il numero di decessi per malattie cardiache prima del 2020 negli Stati Uniti era in costante diminuzione su base annua.

Ciò è probabilmente dovuto a un aumento della consapevolezza delle persone sulle malattie cardiache e ai progressi tecnologici in campo medico, entrambi i quali hanno probabilmente contribuito a misure più preventive adottate contro le malattie cardiache e un meccanismo di risposta potenziato agli attacchi cardiaci improvvisi.

Tuttavia, il numero di decessi per malattie cardiache ha iniziato ad aumentare di nuovo nel 2020.

Per ogni 100.000 persone, 161,5 sono morte di malattie cardiache nel 2019.

Nel 2020, questo numero è aumentato a 168,2.

Il Sars Cov-2 è ampiamente considerato un virus che colpisce le vie respiratorie, quindi perché così tanti pazienti sono morti a causa di malattie cardiache?

I motivi sono i seguenti:

1. Il virus SARS-COV-2 può danneggiare direttamente le cellule cardiache, causando danni ai vasi cardiaci e alla cardite;

2. L’impatto dell’infezione polmonare sulla circolazione sanguigna grava sul cuore;

3. Il virus può causare una risposta infiammatoria aggressiva nota come “tempesta di citochine”. E i fattori infiammatori possono avere un grave impatto sul sistema cardiovascolare e sugli organi vitali;

4. La pandemia ha alterato lo stile di vita delle persone. Essere costretti a rimanere a casa e la mancanza di esercizio fisico potrebbero causare un declino della loro salute generale, che li ha resi più inclini alle malattie cardiache.

Un articolo pubblicato sull’Indian Heart Journal ha elencato diverse cause principali di morte cardiaca improvvisa a causa dell’infezione da COVID-19.

Le cause principali sono miocardite acuta e pericardite; seguita da sindrome coronarica acuta e ipossia; inoltre coagulopatia, risposte infiammatorie sistemiche e aritmia.

Oltre alle infezioni da COVID-19, la somministrazione di vaccini COVID-19 ha anche aumentato il rischio di malattie cardiache.

Uno studio (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900) pubblicato sul Journal of American Medical Association (JAMA) nell’agosto 2021, utilizzando i dati raccolti da oltre 40 istituzioni mediche americane, mostra che il numero di casi di miocardite e pericardite è aumentato bruscamente dopo che circa 2 milioni di persone hanno ricevuto i vaccini COVID-19 negli Stati Uniti.

L’insorgenza mediana della miocardite è di circa 3,5 giorni dopo la vaccinazione e vi è una forte correlazione tra il tempo di insorgenza e il tempo di vaccinazione.

Tra i pazienti con miocardite, l’80% ha sviluppato i sintomi dopo la seconda dose, il 75% erano maschi e la loro età mediana era di 36 anni.

L’insorgenza mediana della pericardite nei pazienti è di 20 giorni dopo aver ricevuto i vaccini COVID-19; e nel 60% dei casi, l’insorgenza dei sintomi ha avuto luogo dopo la seconda dose.

Tra questi pazienti, il 73% erano maschi e la loro età mediana era di 59 anni.

La seconda causa di morte durante il primo anno della pandemia è stato il cancro.

Questo, tuttavia, differisce dalle malattie cardiache, in quanto il numero di pazienti oncologici non ha avuto fluttuazioni anormali in termini di tendenze dei dati durante la pandemia.

Tuttavia, le infezioni da COVID-19 hanno avuto un impatto sui malati di cancro durante questo periodo di tempo.

Questo perché un’infezione da COVID-19 può causare infiammazione cronica e i fattori infiammatori possono inibire direttamente o indirettamente le funzioni delle cellule immunitarie. Le proteine spike del virus SARS-CoV-2 possono anche inibire le funzioni mitocondriali e sopprimere i meccanismi di riparazione del DNA delle cellule. Gli effetti di cui sopra possono tutti causare la degenerazione delle funzioni delle cellule immunitarie, aggravando ulteriormente le condizioni dei malati di cancro e causando il peggioramento e la diffusione dei loro tumori.

Infine, i lockdown prolungati durante la pandemia potrebbero portare o aumentare i livelli di ansia e depressione, che potrebbero sia inibire la capacità delle cellule immunitarie di sorvegliare e sopprimere i tumori.

Poiché i tassi di ospedalizzazione sono aumentati bruscamente a causa della pandemia di COVID-19, molti appuntamenti di screening del cancro, chirurgia e chemioterapia sono stati rinviati.

Una studio (https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00111-6/fulltext) pubblicato su The Lancet Public Health ha discusso in modo completo le conseguenze del rinvio degli appuntamenti correlati al cancro.

Lo screening precoce e la diagnosi dei tumori (come i tumori del colon, della mammella, della prostata e del collo dell’utero, così come il melanoma) hanno un grande impatto sulla sopravvivenza del paziente.

Ad esempio, per ogni ritardo di 4 settimane nel trattamento per il cancro del colon, il rischio di morte aumenta del 6%; mentre un ritardo simile nella chemioterapia adiuvante per il cancro del colon-retto aumenta il rischio di morte del 13%.