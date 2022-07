Le sottovarianti Omicron compromettono l’efficacia dei vaccini Covid-19?

di Stefano Pezzola

Oggi decido di analizzare un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature e condotto presso la Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons dal titolo “Evasione anticorpale da parte delle sottovarianti SARS-CoV-2 Omicron BA.2.12.1, BA.4 e BA.5“.

Al seguente link è possibile consultare lo studio nella forma integrale e completa:

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05053-w

Nell’introduzione si legge che “le sottovarianti Omicron DI SARS-CoV-2 BA.2.12.1 e BA.4/5 sono aumentate fino a diventare dominanti rispettivamente negli Stati Uniti e in Sud Africa. Queste nuove sottovarianti portatrici di mutazioni aggiuntive nelle loro proteine spike sollevano preoccupazioni sul fatto che possano ulteriormente eludere gli anticorpi neutralizzanti, compromettendo così ulteriormente l’efficacia dei vaccini COVID-19 e dei monoclonali terapeutici“.

Ritengo opportuna la necessità di fermarsi con attenzione alle parole e al loro significato in particolare su “sottovarianti portatrici di mutazioni aggiuntive nelle loro proteine spike”.

Gli studiosi riportano i risultati di un’analisi antigenica sistematica di queste sottovarianti Omicron in aumento.

BA.2.12.1 è solo modestamente (1,8 volte) più resistente ai sieri di individui vaccinati e potenziati rispetto a BA.2.

Tuttavia, BA.4/5 è sostanzialmente (4,2 volte) più resistente e quindi più probabile che porti a infezioni da vaccino.

La mutazione al residuo spike L452 trovato sia in BA.2.12.1 che in BA.4/5 facilita la fuga da alcuni anticorpi diretti alle cosiddette regioni di classe 2 e 3 del dominio di legame del recettore.

La mutazione F486V trovata in BA.4/5 facilita la fuga da alcuni anticorpi di classe 1 e 2, ma compromette l’affinità spike per il recettore virale.

La mutazione di reversione R493Q, tuttavia, ripristina l’affinità recettoriale e di conseguenza l’idoneità di BA.4/5.

Tra gli anticorpi terapeutici autorizzati per uso clinico, solo bebtelovimab mantiene la piena potenza sia contro BA.2.12.1 che contro BA.4/5.

Il lignaggio Omicron di SARS-CoV-2 continua ad evolversi, producendo successivamente sottovarianti che non sono solo più trasmissibili ma anche più evasivi agli anticorpi.

“Il virus continua a evolversi, come previsto, e non sorprende che queste nuove sottovarianti più trasmissibili stiano diventando sempre più dominanti nel mondo – afferma David Ho che ha condotto lo studio – capire come i vaccini e i trattamenti anticorpali attualmente disponibili resistono alle nuove sottovarianti è fondamentale per sviluppare strategie per prevenire forme gravi di infezione, ospedalizzazioni e decessi, se non addirittura l’infezione“.

Siamo pronti per rispondere alla domanda formulata nel titolo delle mie righe.

Le sottovarianti Omicron compromettono l’efficacia dei vaccini Covid-19?

“Il nostro studio suggerisce che, poiché queste sottovarianti altamente trasmissibili continuano a espandersi in tutto il mondo, porteranno a un maggior numero di infezioni nelle persone vaccinate anche con dosi booster”, conclude il dr. David D. Ho.

Al seguente link il suo profilo professionale:

https://orcid.org/0000-0003-1627-149X