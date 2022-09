Liechtenstein: no a green pass ed obbligo vaccinale

di Stefano Pezzola

Il governo del Liechtenstein non sarà più in grado di limitare l’ammissione agli spazi pubblici a coloro che sono vaccinati o guariti, anche se il numero di casi di COVID-19 aumenterà drasticamente quest’inverno.

Fonte:

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/liechtensteins-referendum-on-covid-19-measures-fails/



In Liechtenstein i cittadini il 18 settembre 2022 hanno bocciato la proposta di referendum che avrebbe permesso al governo di introdurre, in caso di necessità, il Green Pass, limitando quindi l’accesso agli spazi pubblici alle persone vaccinate o guarite.

Anche in caso di esponenziale aumento dei casi durante quest’inverno, quindi, non sarà possibile utilizzare la certificazione sanitaria per contenere i contagi.

In caso di vittoria dei sì al Referendum il governo avrebbe potuto introdurre l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi pubblici fino all’estate 2023.