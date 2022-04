Lo spettro della guerra chimica sul conflitto in Ucraina?

di Stefano Pezzola



Al link qui sotto è possibile visualizzare parte del telegiornale trasmesso dal canale 1 della televisione Russa (Pervyi Canal 1) il 14 aprile 2022.

“Nuovi dati scioccanti sul lavoro dei laboratori ucraini riportati nel Ministero della Difesa della Federazione Russa” il titolo del servizio la cui traduzione è stata curata da Elena, cittadina russa della città di San Pietroburgo e residente da alcuni anni a Firenze.

“A giudicare dai nuovi dati scioccanti del nostro Ministero della Difesa, i nazionalisti hanno fatto di tutto per mettere il nostro paese e non solo sotto un attacco contagioso. Armi in provetta sono state preparate sotto la supervisione di curatori americani ed europei, che hanno speso centinaia di milioni di dollari per lo sviluppo. In particolare, hanno studiato come diffondere il colera, la febbre tifoide e l’epatite attraverso i corsi d’acqua. I pazienti dell’ospedale psichiatrico di Kharkiv sono stati utilizzati come soggetti cavia“.

Gli Stati Uniti hanno già stanziato 350 milioni di dollari per finanziare il progetto.

Lo spettro della guerra chimica si allunga sempre di piu’ sul conflitto in Ucraina?

FONTE: https://www.1tv.ru/n/426466