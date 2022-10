L’odio viene sempre dal cuore, il disprezzo dalla testa

di Stefano Pezzola

Oggi decido di tornare su un argomento già affrontato con l’editoriale del 23.9.2022 di cui al seguente link:

Covid-19: per non dimenticare le parole contro i non vaccinati

Un caro amico mi ha ricordato che la vita è fin troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui.

Come non essere d’accordo con lui.

Sta di fatto che ancora oggi vedo attorno a me persone che si rifiutano di pensare; vogliono soltanto credere, arrabbiarsi ed odiare.

Hanno ancora maledettamente bisogno di trovare un capro espiatorio per giustificare le proprie scelte in tema sanitario.

Dimenticando che l’odio nella storia ha causato soltanto problemi nel mondo ma non ne ha mai risolto uno.

Lo stesso amico di cui sopra mi ha inviato un’immagine tratta da un quotidiano nazionale che credo opportuno pubblicare e condividere con i lettori che non l’avessero già vista.

Una raccolta di affermazioni cariche di odio da parte di politici, medici e giornalisti che alla luce dei dati scientifici disponibili oggi appaiono soltanto triste propaganda stracolma di odio.

L’odio viene dal cuore, il disprezzo dalla testa e questo parole lette oggi rappresentano un mix di odio e disprezzo intollerabili.



A proposito di Licia Ronzulli – sponsorizzata da giorni da Silvio Berlusconi a ricoprire la carica di Ministro all’interno del nuovo esecutivo – ritengo utile e interessante ascoltare quello che ci ricorda Silver Nervuti nel seguente video: