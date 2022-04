Ma i dipendenti Pfizer si fidano del loro vaccino Covid-19?

di Stefano Pezzola

Un interessante articolo pubblicato su The Epoc Times il 28 aprile 2022 dal titolo “Centinaia di dipendenti CDC non hanno ricevuto il vaccino COVID-19” a firma di Zachary Stieber cattura la mia attenzione in questo weekend.



Fonte:

https://www.theepochtimes.com/exclusive-hundreds-of-cdc-employees-havent-had-a-covid-19-vaccine_4429636.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge

Quasi 400 dipendenti dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) non hanno ricevuto un vaccino COVID-19, secondo i dati ottenuti dal quotidiano The Epoch Times.

“Precisamente un totale di 382 lavoratori del CDC non sono vaccinati” ha affermato Roger Andoh, un funzionario del Freedom of Information Act (FOIA).

Altre tre agenzie sanitarie coinvolte nella promozione della vaccinazione COVID-19 si sono rifiutate di fornire i dati dei dipendenti non vaccinati.

Si tratta della Food and Drug Administration, del Centers for Medicare e Medicaid Services e del National Institutes of Health.

Come non ricordare allora che a fine agosto 2021 Maurizio Bolognetti per Radio Radicale ci segnalava che “da quanto emerge possiamo trarre le seguenti conclusioni che una parte dei dipendenti della Pfizer ad 8 mesi dall’inizio della campagna non si è vaccinata ed una percentuale consistente di dipendenti della Pfizer non si fidano del loro vaccino“.

Fonte:

https://www.radioradicale.it/scheda/645287/bolognetti-dipendenti-della-pfizer-e-gilead-dubbiosi-sul-vaccino