Matteo Bassetti vs Albert Bourla

di Stefano Pezzola

“È gravissimo che i ceo di grandi aziende farmaceutiche parlino come esperti” ha dichiarato quel gran burlone di Matteo Bassetti riferendosi alle parole del CEO di Pfizer Albert Bourla che ha dichiarato “la protezione dopo tre dosi non è così buona contro le infezioni e non dura molto a lungo di fronte a una variante come Omicron. È necessario, una quarta dose per ora“.

Ormai i conflitti d’interessi sono sotto gli occhi di tutti e non serve essere scettici né tanto meno negazionisti della pandemia per notarlo.

“Lo dico oggi per Pfizer, ma è lo stesso discorso già fatto per Moderna: è gravissimo che i Ceo di grandi aziende farmaceutiche parlino, come esperti, della necessità di una quarta dose di vaccino anti-Covid. È fuori luogo che l’amministratore delegato di un’azienda dica quello che si deve fare” ha sbottato Bassetti improvvisamente caduto dal pero.

“Serve un ottimo coordinamento tra il Centers for Disease Control and Prevention e la Food & Drug Administration. In questo modo forniremo agli americani e al mondo un quadro coerente e non confuso“, ha concluso Albert Bourla probabilmente disinteressato al parere della nostra virostar.

Ormai siamo di fronte ad un pirandelliano “Giuoco delle parti”, un dramma che si consuma mediaticamente ogni giorno, dove nulla è come sembra e dove l’unica cosa certa è che la tutela della salute pubblica non è tra le priorità di Lor Signori uomini mondo, tutt’altro.