Matteo Renzi: “non mi faccio curare da medici NoVax”

di Stefano Pezzola

Giustamente per come avete ridotto la #sanità in questi anni, gratis non ci si possiamo far curare, figuriamoci scegliere il medico.

Vabbè, Matteo Renzi come sempre deve rispondere alle sollecitazione di chi l’ha votato.

Certo è che è difficile sopportare come stanno trattando i medici non vaccinati.

Si tratta pur sempre di farmaco mRNA non testato (parole del Presidente Marketing Internazionale di Pfizer), le persone vaccinate possono contagiare (parole del Presidente Marketing Internazionale di Pfizer), la genotossicità non è stata testata su bambini e donne in gravidanza (foglietto illustrativo Comirnaty di Pfizer), molti sono i dubbi sui tantissimi malori improvvisi nel nostro paese (consulta Eudravigilance per verificare).

È giusto conoscere.

E’ giusto avere dei dubbi.

Sarebbe cosa buona e giusta smetterla con queste affermazioni ideologiche e prive di supporto scientifico.