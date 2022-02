Niente mensa senza il Green Pass? Il giudice ne ordina la riammissione

di Stefano Pezzola

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e8bdde12-844d-3c2f-9bcb-a08a747d75fe

Credo possa interessarti aprire il link di cui sopra.

Si tratta dell’ordinanza del Tribunale di Pesaro a firma del giudice dr. Davide Storti depositata in Cancelleria in data 9 c.m. con prot. n. 138/2022.

La bravissima avv. Pia Perricci ha ottenuto una prima storica sentenza contro il Green Pass.

Il giudice riconosce infatti che vi è una lesione di diritti essenziali della persona!

Una sentenza che apre la strada agli studenti che non possono usufruire delle biblioteche ed agli utenti delle strutture socio-sanitarie.

Scrive l’avv. Perricci “sono contenta di aver regalato un sorriso e qualche ora di gioia al ricorrente”.

Gentilissima avv. Perricci Lei ha fatto molto di più, ha ricordato a moltissimi Suoi colleghi che gli avvocati non dovrebbero essere conferenzieri da salotto perché la giustizia è una cosa seria.

Che vuol dire essere un bravo grande avvocato?

Vuol dire essere un avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia e utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni.

Utile è quell’avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l’udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza.

In fondo il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore.

Infatti il processo, e non solo quello penale, è di per sé una pena che giudici e avvocati dovrebbero abbreviare rendendo giustizia.

Quindi Grazie di Cuore avv. Perricci.

Il Tribunale di Pesaro ha finalmente dichiarato che nel caso in esame il green pass deve essere disapplicato!

Lei ha insegnato ai suoi colleghi addormentati – che negli ultimi 24 mesi hanno avallato con la loro indolenza tutte le decisioni di questo scellerato governo – il significato vero della Sua professione.