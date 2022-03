Non ridere delle battute di chi prende in giro la gente

di Stefano Pezzola

“Il decreto Covid prevede un graduale superamento del green pass che è stato un grande successo, che ci ha permesso di ricominciare, di riprendere l’economia che è cresciuta al 6,5%” ha detto ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.

“Con questo strumento, il green pass, siamo riusciti a mettere insieme un’economia vibrante, una nuova socialità, con l’essere protetti” ha aggiunto.

Decido di rileggere con calma, parola per parola, le dichiarazioni di Mario Draghi.

Con il Green Pass siamo riusciti a mettere insieme una economia vibrante, una nuova socialità, con l’essere protetti?

Per favore presentatemi lo Spin Doctor, presentatemi l’elité delle comunicazione italiana che ha partorito una affermazione di questo tipo!

Il Green Pass è stato un grande successo che ci ha permesso di ricominciare, di riprendere l’economia che è cresciuta del 6.5%.

Fatevi curare da una bravo.

Chiedete al Ceo di Pfizer – quel buon tempone di Albert Bourla – di riprogrammare subito i farmaci sperimentali Covid-19, per curare in fretta questo nuovo aggressivo virus.

Ci avete messi uno contro l’altro per far si che non ci mettessimo tutti contro di Voi.

Adesso ho davvero urgente bisogno di una persona intelligente per ridere come degli scemi, tutto il giorno, al pensiero di queste affermazioni.

“Cambiano anche le regole sui posti di lavoro. La sospensione dal lavoro per mancata vaccinazione non avverrà più. Chi ha più di 50 anni non dovrà più avere il green pass rafforzato ma quello base”.

Non ridere alle battute di chi prende in giro la gente,

poiché sarai detestato da coloro che vengono presi in giro.

E’ proprio vero che l’ironia è una dichiarazione di dignità, è l’affermazione della superiorità dell’essere umano su quello che gli capita.

E non rimane che leggere con ironia queste dichiarazioni a dir poco deliranti e esplicitamente contrarie ai risultati di ogni serio studio clinico ed approfondito report scientifico usciti negli ultimi 12 mesi.

Avete messo insieme una nuova socialità?

La bugia e l’inganno hanno una data di scadenza e tutto alla fine si scopre ma oggi abbiamo raggiunto l’apice del ridicolo.

“Il vero potere non ha bisogno di tracotanza, barba lunga, vocione che abbaia. Il vero potere ti strozza con nastri di seta e garbo” ci ricorda Oriana Fallaci.

Avete violentato la Costituzione, avete calpestato diritti inviolabili, negato lo sport ai giovani, negato le cure agli anziani tenuti a debita distante dagli Ospedali per due anni.

Avete dilapidato denari con contratti secretati con Aziende Farmaceutiche, mettendo in atto una delle più vigliacche campagne di vaccinazione con farmaci sperimentali, obbligando i cittadini a firmare un consenso disinformato che ha sollevato da ogni responsabilità penale i produttori dei farmaci ed i medici vaccinatori.

Non avete salvato nessuna vita umana, con protocolli sanitari domiciliari sbagliati fin dall’inizio, e con prassi ospedaliere approssimative e focalizzate soltanto sul diktat “intubare”.

Avete gestito fiumi di denaro, avete sperperato fiumi di denaro pubblico senza nessun controllo.

E adesso venite a presentare il Decreto Legge “Libera Italia”?

Quanto più grande il potere, tanto più pericoloso l’abuso.

Siete nulla, giunti al potere non per meriti e/o per consenso popolare ma perché qualcuno ve lo ha permesso, rimanendo zitto ad accettato ogni tipo di sopruso.

Avete mostrato tutta la vostra prepotenza, inebriati dal potere ma incapaci ad esercitarlo bene e con buon senso.

Arroganti fino a svelare di essere miserabili.

Del resto quando si tratta di controllare gli esseri umani non c’è miglior strumento della menzogna.

Perché, vedete, gli esseri umani vivono di credenze.

E le credenze possono essere manipolate.

Il potere di manipolare le credenze è l’unica cosa che conta.

E voi lo sapete bene.

Anche oggi state manipolando l’opinione pubblica raccontando senza dignità e pudore ciò che non è vero.

Non avete creato una nuova socialità.

Non avete permesso di riprendere l’economia.

Non avete garantito la protezione dei cittadini, tutt’altro.

Questo è soltanto un pit stop per ricaricare la macchina mediatica tesa a rinnovare quotidianamente paure, psicosi e fobie.

Chi crede che possa essere finita qui, non si illuda.

Perché gli esseri umani sono scimpanzé che quando si ubriacano di potere perdono il controllo.18