L’obbligo vaccinale COVID-19 per i piloti americani viola la legge federale

di Stefano Pezzola

L’obbligo vaccinale Covid-19 per i piloti viola le normative federali e mette a rischio piloti e passeggeri, secondo una lettera degli Advocates for Citizens’ Rights con sede in California.

La lettera, resa pubblica solo di recente, è stata consegnata a mano nel dicembre 2021 all’allora direttore della Federal Aviation Administration (FAA), del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e agli amministratori delegati e ai consulenti legali dei principali vettori aerei statunitensi (American Airlines, Alaska Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines e United Airlines).

Al seguente link è possibile consultare la lettera integralmente:

https://www.citizens-rights.org

Il documento include dati che mostrano che i piloti di tutto il settore dell’aviazione – compresi i piloti commerciali, militari e dell’aviazione generale – affrontano maggiori rischi per la salute a causa dei vaccini e vista la natura unica della loro professione.

La lettera afferma inoltre che è stato registrato un numero significativo di reazioni avverse da vaccino anche gravi che coinvolgono i piloti e in alcuni casi hanno costretto i piloti stessi a smettere di volare.

Nella lettera sinteticamente si afferma:

I regolamenti federali vietano di volare ai piloti che hanno ricevuto prodotti medici non approvati in via definitiva dalla FDA, come i vaccini Covid-19;

I piloti vaccinati volano in condizioni di salute che possono essere pericolose per il volo ad alta quota. I farmaci mRNA possono causare danni cardiaci e coagulazione del sangue, che potrebbero portare a ictus o arresto cardiaco in volo;

Alcuni piloti hanno subito gravi lesioni a seguito della vaccinazione COVID, alcuni sono deceduti;

Il governo federale è consapevole dei problemi associati ai vaccini Covid-19, sulla base di reclami e diffide presentate alle agenzie governative;

I rischi per la salute dei piloti derivanti dai vaccini possono portare a un evento catastrofico come un incidente aereo, con significative responsabilità legali e monetarie per il governo, gli assicuratori e le compagnie aeree.

In un’intervista l’avvocato di Advocates for Citizens’ Rights Leigh Taylor Dundas, firmatario principale della lettera, ha affermato che i prodotti autorizzati ai sensi dell’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) non sono approvati dalla FDA e secondo le regole EUA non possono essere obbligatori.