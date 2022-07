Perchè Bill Gates trasferisce 20 miliardi di dollari alla Bill and Melinda Gates Foundation?

di Stefano Pezzola

Il miliardario co-fondatore di Microsoft Bill Gates annuncia che ha intenzione di donare tutta la sua ricchezza alla sua fondazione.

In un thread di Twitter che non consente risposte, Gates ha annunciato che sta trasferendo 20 miliardi dollari alla Bill and Melinda Gates Foundation questo mese e aumenterà le donazioni di 9 miliardi di dollari all’anno fino al 2026.

“Mentre guardo al futuro, ho intenzione di dare praticamente tutta la mia ricchezza alla fondazione – ha scritto Gates – mi sposterò giù e alla fine uscirò dalla lista delle persone più ricche del mondo“.



Gates è attualmente la quarta persona più ricca sulla terra ed ha un patrimonio netto di circa 129 miliardi di dollari, secondo la rivista Forbes. Gates.

Possiede 260 mila acri di terra di terreni agricoli.

“Ho l’obbligo di restituire le mie risorse alla società in modi che abbiano il maggiore impatto per ridurre la sofferenza e migliorare la vita – ha aggiunto Gates su Twitter – e spero che anche altri in posizioni di grande ricchezza e privilegio si facciano avanti in questo momento“.

Secondo FoundationSource la Bill e Melinda Gates Foundation è classificata come organizzazioni 501 ovvero esente da imposte dall’Internal Revenue Service.