Perché la corsa ai vaccini per i bambini?

di Stefano Pezzola

“L’emergenza sanitaria oggi sembra soltanto una emergenza politica” scrive Allysia Finley sul Wall Street Journal il 4 luglio 2022.

“Questa è una pietra miliare molto storica, un monumentale passo avanti“, ha dichiarato il presidente Biden la scorsa settimana dopo che la Food and Drug Administration ha autorizzato i vaccini Pfizer e Moderna per i più piccoli.

“Gli Stati Uniti sono ora il primo paese al mondo a offrire vaccini Covid-19 sicuri ed efficaci per i bambini di 6 mesi” ha ribadito.

“In realtà, non sappiamo se i vaccini sono sicuri ed efficaci” scrive il prestigioso quotidiano di New York con una tiratura giornaliera cartacea di oltre 2 milioni di copie aggiungendo che l’azione affrettata della FDA si basa su prove estremamente deboli poiché una cosa è mostrare flessibilità normativa durante un’emergenza, un’altra è affermare che per i bambini il Covid è un’emergenza.

“La FDA ha piegato i suoi standard a un livello insolito e ha spazzato via prove preoccupanti che meritano ulteriori indagini” scrive ancora Alyssia Finley che ricorda che “soltanto 209 bambini tra i 6 mesi e i 4 anni sono morti di Covid: circa lo 0,02% di tutti i decessi da virus negli Stati Uniti Circa la metà dei bambini sono stati ricoverati in ospedale con Covid tra ottobre 2020 e settembre 2021 rispetto a quelli ricoverati con l’influenza durante l’inverno precedente“.

Numericamente il WSJ ricorda che più bambini sono stati ricoverati in ospedale durante l’ondata Omicron lo scorso inverno, ma i tassi di ospedalizzazione erano ancora approssimativamente in linea con la stagione influenzale 2019-20: nessuno dei circa 5.400 bambini nello studio di Moderna è stato ricoverato in ospedale per Covid. Eppure almeno 15 sono stati ricoverati in ospedale per infezioni non Covid.

“Anche le prove a sostegno dell’efficacia dei vaccini Moderna e Pfizer negli adulti, almeno al momento in cui sono stati approvati, erano un pò più forti” aggiunge la giornalista puntualizzando che “lo studio di Moderna ha mostrato una modesta efficacia contro l’infezione sintomatica da Omicron: il 37% tra i bambini da 2 a 5 anni e il 51% per quelli da 6 mesi a 2 anni. Pfizer ha affermato che il suo vaccino era efficace all’80%, ma il dato è fuorviante. Per prima cosa, Pfizer ha violato numerose convenzioni di sperimentazione clinica“.

Il suo protocollo iniziale infatti prevedeva solo due dosi, ma questo non è riuscito a generare i livelli di anticorpi richiesti per l’approvazione della FDA.

Così Pfizer ha aggiunto una terza dose, che la FDA ha generosamente permesso.

Di solito l’agenzia non consente alle case farmaceutiche di apportare una correzione di rotta quando una sperimentazione si conclude con un fallimento.

Queste le conclusione della giornalista Alyssia Finley.

Consiglio però l’attenta lettura dell’articolo al seguente link:

https://www.wsj.com/articles/why-the-rush-for-toddler-vaccines-covid-pandemic-children-fda-pfizer-moderna-medicine-evidence-11656951993