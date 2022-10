Prof. Davide Tutino: “non mantenete le distanze, baciatevi nei corridoi”

di Stefano Pezzola

“L’atto di disobbedienza, in quanto atto di libertà, è l’inizio della ragione” ci ricorda Erich Fromm.

Venerdì 7 ottobre 2022 presso la succursale del liceo Gullace di Romain via Arrigo Solmi, il prof. Davide Tutino ci ricorda che “circolando di scuola in scuola divento una circolare umana per rispondere a una circolare disumana; Scrivo sul mio corpo, perché altri non vi scrivano“.

Lottare gandhianamente, in questo momento buio della nostra democrazia e della nostra società, per cambiare strada.

Le politiche pandemiche degli ultimi due anni hanno impoverito in ogni senso il nostro vivere, hanno creato false contrapposizioni sociali, hanno esasperato le persone, hanno tolto libertà.

Perchè come ci ricorda Oriana Fallaci “alla disubbidienza verso i prepotenti ho sempre guardato come all’unico modo di usare il miracolo d’essere nati. Al silenzio di chi non reagisce e anzi applaude ho sempre guardato come alla vera morte di una donna o di un uomo”.

Buona visione.