Prof. Dennis McGonagle: esentare dall’obbligo vaccinale i pazienti guariti dal Covid-19

di Stefano Pezzola

Afferma il dr. Dennis McGonagle, professore di reumatologia investigativa presso l’Unità accademica finanziata dal NIHR per le malattie muscoloscheletriche e il Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, nel suo recente studio pubblicato su The Lancet (vedi link sotto):



coronavirus https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(22)00038-8/fulltext#%20

Secondo l’etimologia, la parola immune deriverebbe dal latino immunis, che significa esente dal servizio pubblico, non tassato; alleggerito.

Per estensione, il termine immunità significa esente da una particolare malattia infettiva, ma il termine è ora in pericolo di essere equiparato all’esenzione a causa degli obblighi vaccinali che sono stati implementati o proposti in alcuni paesi.

Nel Regno Unito, gli operatori sanitari non vaccinati hanno affrontato la prospettiva di un licenziamento imminente per aver rappresentato un pericolo raccontato sia per se stessi che per i pazienti vulnerabili.

Molti obblighi vaccinali includono coloro che sono naturalmente immuni, il che costituisce una grande percentuale di operatori sanitari in considerazione dell’esposizione a SARS-CoV-2 sul posto di lavoro.

Tuttavia ci sono studi convincenti che confermano l’assurdità di tali obblighi unilaterali alla luce anche delle conoscenze accumulate sulle infezioni virali del tratto respiratorio e sull’immunità.

In primo luogo, è ben noto che per i virus a RNA a singolo filamento come l’influenza, l’immunità naturale dopo il recupero dall’infezione fornisce una protezione migliore rispetto alla vaccinazione, che deve essere intrapresa ogni anno a causa del calo dell’immunità vaccinale.

Lo stesso è stato dimostrato per SARS-CoV-2; in uno studio, gli individui esposti all’infezione naturale avevano dieci volte meno probabilità di essere reinfettati rispetto agli individui vaccinati senza infezione naturale (hazard ratio aggiustato 0,02, IC 95% 0,01-0,04 per l’infezione precedente rispetto a 0,26, 0,24-0,28 per la vaccinazione).

Gli individui esposti a infezioni naturali avevano anche meno probabilità di essere ricoverati in ospedale con COVID-19.

In secondo luogo, prima della pandemia di COVID-19, era un principio ben consolidato che, sebbene la vaccinazione sistemica contro i patogeni virali del tratto respiratorio protegga i vaccinati da gravi infezioni, questi individui possono ancora trasmettere il virus a individui non vaccinati a causa della mancanza di immunità mucosale.

Pertanto, gli individui con immunità derivante da infezione naturale hanno probabilmente meno probabilità di trasmettere l’infezione a pazienti vulnerabili (che dovrebbero essere vaccinati) rispetto a quelli che sono vaccinati ma non naturalmente immuni.

L’immunità a lungo termine nelle vie aeree superiori non può essere misurata direttamente e i livelli sierici di anticorpi non sono un surrogato dell’immunità della mucosa.

In terzo luogo, numerosi studi hanno dimostrato che la vaccinazione in individui con precedente infezione naturale da SARS-CoV-2 induce la cosiddetta super-immunità o immunità ibrida cioè risposte anticorpali e di cellule T più elevate rispetto alla sola vaccinazione.

Questo concetto è spesso evocato a favore della vaccinazione, ma questo stato super-immune non ha comprovati correlati clinici a lungo termine e un numero crescente di studi mostra marginali, se non nulli, benefici aggiuntivi della vaccinazione in individui con immunità naturale. Attribuire risposte anticorpali sieriche più elevate negli individui vaccinati alla superiorità rispetto all’infezione naturale è errato, poiché potrebbe essere trascorso molto tempo dall’infezione naturale con il previsto calo dei livelli di anticorpi.

Inoltre, l’infezione naturale, con induzione di una forte immunità interferone-dipendente nelle vie aeree superiori, potrebbe portare a sintomi simil-influenzali correlati all’interferone, ma con la risposta innata delle citochine che impedisce una violazione sufficiente della barriera mucosale per la generazione di anticorpi clinicamente significativa.

La vaccinazione intramuscolare genererà prontamente una risposta anticorpale, che è misurabile come anticorpi sierici, anche se transitoriamente.

Questo fenomeno non può essere usato per affermare che i vaccini sono migliori delle infezioni naturali.

In alcuni paesi, tra cui la Germania, le voci degli immunologi sull’equivalenza dell’immunità naturale alla vaccinazione sono almeno in parte ascoltate, dal momento che gli operatori sanitari che si sono ripresi dall’infezione naturale da SARS-CoV-2 sono esenti dalla vaccinazione obbligatoria.

Tuttavia, sulla base della storia della polmonite virale e dell’immunità naturale, la base scientifica di questo lasso di tempo non è chiara, probabilmente dovrebbe essere approfondita.

C’è una continua carenza di operatori sanitari in Inghilterra, che un obbligo vaccinale probabilmente risolverebbe; in effetti, questo sembra essere il fattore principale nella riconsiderazione della politica da parte del governo britannico.

Una forte componente per evitare un’ulteriore crisi del personale sanitario dovrebbe includere la sensibilizzazione dei politici sul potere dell’immunità naturale negli individui che si sono ripresi dal COVID-19.