Reazioni avverse ai vaccini mRNA Covid-19? Secondo il dr. Palmer è tutta colpa dei NoVax

di Stefano Pezzola

Il 22 settembre 2022 è stato pubblicato su PubMed uno studio a cura del dr. Raymond D Palmer dal titolo “I vaccini Covid 19 e l’errata interpretazione degli effetti collaterali percepiti sulla sicurezza dei vaccini“.

Al seguente link è possibile scaricare lo studio integrale in formato pdf (Covid 19 Vaccines and the misinterpretation of perceived side effects).

Afferma il dr. Raymond D Palmer che “nell’era del Covid 19 e dei programmi di vaccinazione di massa, il movimento anti-vaccinazione in tutto il mondo è attualmente ai massimi storici. Gran parte di questo sentimento anti-vaccinazione potrebbe essere attribuito ai presunti effetti collaterali che vengono pubblicizzati attraverso i social media dai gruppi anti-vaccinazione. La paura e la disinformazione promossa da persone senza formazione scientifica per terrorizzare le persone a non vaccinarsi, non solo stanno causando il diffondersi delle epidemie virali, ma potrebbero anche causare effetti collaterali osservati nel processo di vaccinazione“.

Ed aggiunge il ricercatore che “una mini revisione della letteratura pubblicata è stata condotta e ha scoperto che lo stress mentale causa chiaramente vasocostrizione e costrizione arteriosa dei vasi sanguigni. Pertanto, se i soggetti sono in preda al panico, preoccupati, stressati o spaventati dalla vaccinazione, le loro arterie si restringeranno e diventeranno più piccole nel momento in cui si riceve il vaccino. Questo meccanismo biologico (la costrizione di vene, arterie e vasi sotto stress mentale) è la causa più probabile per dove ci sono stati coaguli di sangue, ictus, attacchi di cuore, vertigini, svenimento, visione offuscata, perdita dell’olfatto e del gusto che può essere stato sperimentato poco dopo la somministrazione del vaccino. L’estremo stress mentale del paziente potrebbe molto probabilmente essere attribuito alle tattiche di paura e paura utilizzate da vari gruppi anti-vaccinazione“.



Una nuova straordinaria scoperta della scienzaH.

Cerchiamo di sintetizzarla.

Lo “stress mentale” scatenato dai novax “causa vasocostrizione e costrizione arteriosa dei vasi sanguigni. Questo meccanismo è la più probabile causa di coaguli di sangue, ictus e infarti” tra i vaccinati.

Un giornalista australiano intervista l’autore dello studio Raymond D Palmer descrivendolo come “alchimista mRNA”, proprietario di una azienda biotech nel settore delle terapia geniche.

Alla domanda “quali sono le evidenze scientifiche di questo studio” il dottore risponde con un silenzio e la frase “la letteratura non è stata ancora scritta”.

https://rebekahbarnett.substack.com/p/who-is-raymond-d-palmer-author-of?sd=pf