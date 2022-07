Reintegrato il primo medico ospedaliero non vaccinato in Sardegna

di Stefano Pezzola

Nuovo Provvedimento in favore di un medico ospedaliero non vaccinato questa volta in Sardegna.

Il giudice ha disposto la reintegrazione immediata sul posto di lavoro di un sanitario non vaccinato sospeso oltre alla corresponsione di tutti gli stipendi maturati dal giorno della sospensione.

La giudice Eleonora Carsana del Tribunale di Tempio Pausania ha accolto il ricorso della dottoressa M. L. B., sospesa dal servizio dell’ospedale della stessa città dal 26 aprile di quest’anno.

La misura di sospensione era stata decisa dalla Azienda socio sanitaria n. 2 Gallura e dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi.

Il dirigente medico, difeso dall’avvocato Liliana Pintus, nella domanda di riammissione, ha denunciato l’illegittimità costituzionale dell’obbligo di vaccinazione e chiesto il diritto all’assegno alimentare che le era stato tolto.

Fonte:

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/gallura/tempio-reintegrata-dottoressa-no-vax-e-il-primo-caso-nel-nord-sardegna-mma4006s?s=09