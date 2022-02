Riaprono le porte del Teatro Dovizi di Bibbiena. Al via la Stagione Teatrale 2022 per grandi e piccini

Tornano finalmente ad aprirsi le porte del Teatro Dovizi di Bibbiena (AR) dopo quasi due anni di chiusura, e il teatro si prepara ad ospitare la Stagione Teatrale curata da NATA Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con il Comune di Bibbiena.

“Siamo impazienti di tornare a far vivere le tavole di questo palcoscenico a noi così caro” dice Livio Valenti, direttore artistico di NATA Teatro “Il Dovizi negli anni è diventato un luogo di aggregazione, uno spazio in cui la comunità si incontra e si riconosce, e attraverso l’esperienza teatrale si diverte, si commuove, mette in moto la meraviglia”.

Il Comune di Bibbiena ha in programma una conferenza stampa lunedì 7 marzo alle ore 13.00 presso il Teatro Dovizi per annunciare la bella notizia della riapertura dopo i lavori di ristrutturazione e la ripartenza delle Stagioni Teatrali, una serale e l’altra dedicata ai ragazzi, dopo quasi due anni di stop forzato dovuto all’emergenza pandemica.

“Con Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Bibbiena abbiamo pensato ad una programmazione teatrale in larga parte all’insegna della comicità. Sentiamo forte la necessità di tornare a ridere insieme e alleggerire un po’ i nostri cuori, appesantiti da questi due lunghi e difficili anni”.

L’inaugurazione di Stagione sarà sabato 12 marzo alle ore 21.00 con “PIERINO IN BLUES”, spettacolo adatto a grandi e piccini, una storia raccontata da attori e strumenti musicali che parla di paura, coraggio e voglia di libertà… non potrebbe esserci inizio migliore! Scritto da Lorenzo Bachini, regia Alessandra Aricò, con Lorenzo Bachini, Andrea Vitali ed Emilio Bucci.

Sabato 16 marzo alle ore 21.00 sarà la compagnia Stivalaccio Teatro a calcare il palco del Dovizi con lo spettacolo “ARLECCHINO FURIOSO” canovaccio originale di Commedia dell’Arte che parla d’Amore, quello con la “A” maiuscola, un Amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto e rivelato, ma soprattutto un Amore universale capace, tra scherzi, lazzi e fragorose risate, di travalicare i confini del mondo. Con Marco Zoppello, Eleonora Marchiori, Anna De Franceschi, Michele Mori, regia Marco Zoppello.

Si prosegue poi mercoledì 30 marzo alle ore 21.00 con “SIAMO LE FOTO CHE SCARTIAMO”, spettacolo del cantautore e comico toscano Lorenzo Baglioni, il cui filo conduttore è quello della comunicazione, tema molto attuale nell’era del web e dei nativi digitali. Didattica, scuola, social network, media, fake news, pubblicità…tra musica ed ironia esilarante. Di Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni, con la partecipazione di Damiano Sardi, produzione Ridens.

Giovedì 7 aprile alle ore 21.00 sarà la volta de “I TOSCANACCI – risate e altri anticorpi” con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle, frutto di un percorso di lavoro che la compagnia Guascone Teatro porta avanti dalla fine anni

novanta, cercando di recuperare e rilanciare il grande filone della comicità di Toscana, quella tagliente e sagace inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi. Una capacità di mettere in scherzo i grandi dubbi dell’umanità e le sue debolezze. Solo l’ironia salverà il mondo.

Mercoledì 21 aprile, ore 21.00 va in scena l’attrice Gaia Nanni con “GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI” di Massimiliano Bruno, regia Gianfranco Pedullà e musica dal vivo di Gabriele Doria, produzione Teatro Popolare d’Arte.

Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di questa storia in un monologo esilarante e dissacrante, un autentico capolavoro tragicomico, figlio dei nostri tempi, pronto a sorprendervi commossi e divertiti.

La Stagione si chiude domenica 8 maggio, ore 21.00 con lo spettacolo di NATA Teatro “COME FAR LA FRANCA” con Mirco Sassoli e Lorenzo Bachini, regia Mirco Sassoli. Un omaggio a Franca Valeri e ai suoi dissacranti personaggi, ognuno perso in una maschera indossata per ogni eventuale circostanza che la quotidianità offre, forse per non rendersi conto del vuoto che realmente li circonda. Un viaggio attraverso la loro universalità e attualità, senza dimenticare quella sottile ironia e raffinatezza che li contraddistingue. Uno spettacolo cinico e snob, perché, come direbbe Franca: “Lo snobismo una volta era l’arte dell’intellettuale, oggi è l’arte dei mediocri”.

Alla programmazione serale si affianca poi il calendario di “UOMINI DELLE STELLE” una Stagione teatrale tutta dedicata a bambini e ragazzi.

Dopo la serata inaugurale di sabato 12 marzo con “PIERINO IN BLUES”, sarà la volta dello spettacolo “OGGI – Fuga a quattro mani per nonna e Bambino” della Compagnia Arione/de Falco, in scena domenica 20 marzo alle ore 16.30.

Lo spettacolo, vincitore di InBox Verde 2021, racconta di un incontro tra generazioni lontane che si prendono per mano in una notte di luna, iniziano a camminare insieme e a riempire la memoria d’amore e giochi, il presente di divertimento e il futuro di “sono qui per te”.

Domenica 3 aprile alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo “RAVANELLINA – una storia di verdura e libertà” di e con Eleonora Angioletti, regia di Giorgio Castagna, una riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm, in cui teatro d’attrice e pupazzi si mescolano in una narrazione divertente e delicata per parlare del coraggio necessario per affrontare tutte le proprie paure, tracciare la strada della propria indipendenza e partire alla volta di nuove avventure.

A seguire, domenica 10 aprile alle ore 16.30 arriva la compagnia Blanca Teatro con

“CHIUDI IL BECCO FLINT! – racconti a caccia del tesoro”, drammaturgia e regia Virginia Martini, con Antonio Branchi, Stefano Nigro, Matteo Procuranti.

Lo spettacolo è ispirato al famoso libro per ragazzi L’isola del tesoro di Stevenson e racconta le avventure del giovane Jim che, dalla isolata locanda in Inghilterra dove vive e lavora con la famiglia, si ritrova catapultato nell’incredibile mondo dei pirati a caccia di un tesoro sepolto su un’isola disabitata dal famosissimo capitano Flint.

La Stagione Ragazzi “Uomini delle Stelle” si chiude sabato 30 aprile alle ore 21.00 con “CASA ROMANTIKA” di Clown Giulivo, con David Bianchi, produzione Catalyst.

Un carrello della spesa come nave per solcare i mari della fantasia, un’isola deserta da abitare, un amore da vivere e una storia da raccontare senza parole, ma con l’arte immaginifica del circo.

“Ci auguriamo di vedervi tutti a Teatro, il nostro caro Dovizi, ora più bello che mai!” chiude Livio Valenti.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare o scrivere al numero 3791425201 e seguire i canali social della Compagnia NATA Teatro.

STAGIONE TEATRALE 2022 e STAGIONE RAGAZZI “UOMINI DELLE STELLE” 2022

TEATRO DOVIZI

A cura di Fondazione Toscana Spettacolo, Comune di Bibbiena e Nata Teatro

Con il sostegno di Regione Toscana, Rete Teatrale Aretina, Residenze Artistiche Toscane, Provincia di Arezzo, Ministero della Cultura e Unicoop Firenze.