Ricciardi: una persona che ha fatto 2 dosi non è vaccinata

di Stefano Pezzola

“La nuova variante non sembra più letale per il momento, sembra più contagiosa” ha dichiarato oggi alla trasmissione televisiva Agorà, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, riferendosi alla nuova variante Xe, un mix tra Omicron 1 e Omicron 2: secondo le prime analisi non è possibile ancora delineare un quadro chiaro su sintomi, durata, incubazione.

“La nuova variante non sembra più letale per il momento, sembra più contagiosa e questo è preoccupante perché genera un contagio enorme con il coinvolgimento di cittadini e anche operatori sanitari” ha aggiunto.

Il virus contagia anche i vaccinati, in particolare chi non ha fatto il booster.

“Questa vaccinazione è fatta con 3 dosi. Una persona che oggi ha 2 dosi non è praticamente vaccinata” ha ribadito.

“Ci dobbiamo preparare mentalmente ad una battaglia di lunga durata che non finisce con l’emergenza giuridica: vaccinazioni, green pass e mascherine vanno tenuti” ha concluso.



Quindi i vaccinati con due dosi sono considerati alla stregua dei non vaccinati?

Rimoduliamo la tabella 7C) di cui sopra parte integrante del Report Esteso Covid-19 pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità il 25 marzo 2022.

25.088.217 (44%) = “non vaccinati” a parere di Walter Ricciardi

32.577.827 (56%) = vaccinati con ciclo completo + dose aggiuntiva/booster considerati “vaccinati” da Walter Riccardi.

Proviamo ad immaginare che cosa potrà accadere con la quarta dose?