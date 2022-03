Robert Malone: “non c’è alcuna giustificazione per vaccinare i bambini”

di Stefano Pezzola

Il governatore della Florida Ron DeSantis è stato raggiunto dal chirurgo generale Dr. Joseph Ladapo e da medici ed epidemiologi di fama mondiale per discutere i fallimenti dei lockdown e della campagna vaccinale in risposta al COVID-19.

I politici fautori di misure draconiane e l’establishment medico hanno continuamente ignorato i dati scientifici, scegliendo invece di alimentare la paura.

“Negli ultimi due anni, i dati ci hanno mostrato cosa funziona e cosa non funziona. È già passato molto tempo per fermare il TEATRO COVID “, ha dichiarato il governatore.



“In Florida, abbiamo detto la verità, abbiamo lasciato che i dati guidassero la nostra risposta e abbiamo lasciato che i cittadini prendessero decisioni per se stessi e per i loro figli. Di conseguenza, la Florida è in una posizione migliore rispetto agli stati che hanno usato la paura“.

“Sotto la guida del governatore DeSantis, la Florida ha continuato a stare davanti al governo federale seguendo una solida scienza, non la coercizione“, ha ribadito il chirurgo generale Dr. Joseph Ladapo.

“Oggi siamo stati in grado di convocare medici da tutto il mondo per discutere del COVID-19 e della mancanza di dati a supporto della campagna vaccinale. Il dibattito scientifico si svolge in un forum pubblico non nascosto alla burocrazia federale. Dobbiamo tornare a vivere, non nasconderci nella paura” ha aggiunto Ladapo.

“È stato il governatore DeSantis a guidare la nazione dando priorità agli anziani, ha seguito i dati per far rimanere aperte le imprese e per garantire che i bambini potessero frequentare la scuola in presenza, riconoscendo quanto fosse piccolo il loro rischio – ha detto il tenente governatore Jeanette Nuñez – mentre l’amministrazione Biden critica la nostra risposta al COVID-19, la Florida rimane l’invidia della nazione“.

“I lockdown sono stati un enorme errore catastrofico che non dovrebbe mai essere ripetuto“, ha aggiunto il dottor Jay Bhattacharya, MD, Ph.D., Professore di politica sanitaria, Stanford University Medical School.

“Quando pensiamo ai lockdown, dovremmo indietreggiare con orrore perché le politiche che abbiamo seguito hanno violato non solo l’etica medica, ma hanno anche denigrato la capacità degli scienziati di discutere apertamente tra loro su fatti e prove. Ci sono voluti molti sforzi e volontà per affrontare gli abusi affinché gli scienziati potessero parlare e molti sono stati messi a tacere. Abbiamo bisogno del ripristino della libertà per gli scienziati per discutere apertamente su ciò che le prove effettivamente dicono senza timore della repressione che abbiamo visto durante la pandemia. Penso che il giusto posto della scienza nella società debba essere ripristinato in modo che gli scienziati possano consigliare, ma non dettare la politica” ha aggiunto.

“Non c’è alcuna giustificazione per l’obbligo di vaccini per i bambini, punto e basta – ha ricordato il dottor Robert Malone – siamo della forte opinione che se c’è rischio, ci deve essere scelta. Per quanto ci riguarda, non c’è alcuna emergenza medica ora, e quindi non c’è alcuna giustificazione per la dichiarazione di emergenza medica e la sospensione dei diritti che si è verificata con quel rifornimento dell’emergenza medica da parte del ramo esecutivo. Un’altra cosa che lo stato della Florida ha portato avanti di cui siamo molto grati è consentire ai medici la libertà di fornire un trattamento precoce ai pazienti. Abbiamo davvero cercato di sostenere la capacità dei medici di praticare solo la medicina“.

“Abbiamo davvero avuto un’inversione del principio di precauzione – ha ribadito la dott.ssa Tracy Beth Høeg, MD, Ph.D., Board Certified Interventional Sports and Spine Medicine Specialist, Northern California Orthopedic Associates – penso che sia un grande tema perché si riferisce alla chiusura delle scuole, ai lockdown e alle mascherine. Sappiamo che le mascherine interferiscono con la comunicazione e ai bambini non piace indossarle. I bambini con problemi di udito e altre menomazioni hanno difficoltà a indossare maschere. E li stiamo costringendo a farlo solo perché abbiamo l’idea che faranno qualcosa di buono. In realtà non abbiamo prove di alta qualità che dimostrino che lo siano”.

“Al massimo il 5%, sulla base di molti dei dati pubblicati di COVID, è stato effettivamente diffuso nelle scuole – ha affermato il dottor Christopher D’Adamo, Ph.D., Assistant Professor, University of Maryland School of Medicine – quindi quello che sappiamo è che il danno collaterale per l’obbligo di indossare le mascherine è reale, sia per la salute fisica che per la salute mentale. Dal punto di vista fisico abbiamo assistito ad una drastica riduzione di attività fisica per i bambini: sport, danza. Abbiamo visto che questo probabilmente ha contribuito all’aumento del BMI e dell’obesità, un raddoppio dell’aumento del tasso di BMI durante COVID. Abbiamo visto un raddoppio in alcuni luoghi di nuovi casi di diabete di tipo due. Quando hai isolamento sociale, quando sei lontano dagli amici, specialmente in un’età così formativa come quella con ancora più tempo sullo schermo, abbiamo rilevato aumentare l’ansia, la depressione, lo stress, che è uno dei modi migliori per compromettere il sistema immunitario. Ciò ha portato a ricoveri al pronto soccorso per condizioni legate alla salute mentale“.

“Se hai avuto l’immunità, non hai bisogno di vaccini, e questo di per sé riduce qualsiasi argomento a proposito di campagne vaccinale o passaporti vaccinali – ha detto il dottor Martin Kulldorff, Ph.D., direttore scientifico, Brownstone Institute; Fellow, Hillsdale College’s Academy for Science & Freedom – ma per i bambini che non hanno avuto COVID, la domanda era, non sappiamo fino a che punto aiuta, contro la morte e le malattie gravi. In questo momento negli Stati Uniti, l’onda Omicron sta scendendo. In questo momento penso che i benefici della vaccinazione dei bambini siano bassissimi. Sappiamo che c’è un rischio di miocardite per i ragazzi e i giovani uomini, ma anche per le ragazze. Potrebbero esserci altre reazioni avverse che non conosciamo ancora. Quindi, per i bambini, i benefici che conosciamo sono nella migliore delle ipotesi, molto piccoli e non sappiamo quale sia il rapporto rischio-beneficio. Penso che in queste circostanze, non sia etico imporre vaccinazioni per i bambini“.

