Sars Cov-2, un virus per tutte le temperature

di Stefano Pezzola

“Il decadimento del virus SARS-CoV-2, responsabile della pandemia COVID-19, è sensibile all’aumento della temperatura ambientale, come dimostrato per altri virus. E’ quanto ha potuto osservare un team di ricercatori del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità in uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology and Infection dell’European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Gli esperimenti condotti in vitro hanno dimostrato che innalzando la temperatura fino a 28°C, la temperatura massima prevista per il mese di giugno, la carica virale subisce un drastico decadimento entro le prime 24 ore dall’emissione di droplet infette, mentre per raggiungere gli stessi livelli di decadimento alla temperatura di 20-25°C (temperatura ambiente) sono necessari tre giorni. I dati aiutano a spiegare il perché le condizioni ambientali estive più sfavorevoli per il virus ne abbiano rallentando la diffusione e il contagio. Al contrario l’abbassamento delle temperature permette al virus di resistere di più e nel contempo giustifica una maggiore capacità delle goccioline respiratorie di persistere e diffondersi nell’ambiente, favorendo la diffusione del virus e il contagio”.

Questo è quello che dichiarava l’Istituto Superiore di Sanità il 27 novembre 2020.

“Non esistono evidenze scientifiche che esporsi al sole, o vivere in Paesi a clima caldo, prevenga l’infezione da SARS-CoV-2. Focolai di COVID-19 sono stati registrati anche in Paesi con clima caldo e/o durante la stagione estiva“.

Questo invece è quello che dichiara l’Istituto Superiore di Sanità il 10 aprile 2022.

“Variante Omicron 5, rischio sesta ondata, resiste anche al caldo“.

“La variante Omicron 5 è considerata il virus più contagioso al mondo!”

Questi alcuni titoli di quotidiani nazionali nel mese di giugno 2022.

E proprio vero che più grande la menzogna più grandi le probabilità che venga creduta.

In questi tempi sciagurati di menzogna universale, dire la verità è diventato un atto rivoluzionario.

Forse non è chiaro a tutti, ma più continuiamo a dare spazio al virus nelle nostre vite e più rischiamo che la prossima mutazione sia sempre quella piu’ contagiosa ed aggressiva.