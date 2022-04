Sembra impossibile ma tutto questo non era “inevitabile”

di Stefano Pezzola

C’è questa convinzione radicata in molte persone, una sorta di sentire comune attorno alla questione pandemica ovvero che tutto ciò che è accaduto era in fondo inevitabile.

Quello che è accaduto era inevitabile è una convinzione talmente diffusa, che genera l’accettazione silente, quasi servile, di ogni cosa orribile che abbiamo dovuto subire negli ultimi due anni.

Sento conoscenti ripetere il mantra che era un virus aggressivo, che ci ha colti impreparati, e che il governo ha agito con restrizioni durissime – incostituzionali ci aggiungo io – ma in fin dei conti era per il nostro bene.

In altre parole se degli errori sono stati commessi, ciò è avvenuto senza premeditazione.

Abbiamo reagito come potevamo di fronte a qualcosa di inaspettato e pertanto inevitabile.

Sono un mucchio di idiozie ed è bene che iniziate a mettervelo bene in testa.

Questo SI che è per il Vostro bene.

Una macelleria sociale, economica e sanitaria del tutto evitabile, ecco la cruda, nuda e sacrosanta verità.

Oggi ne abbiamo le prove, supportate da dati e studi clinici.

Oltre a ciò finalmente sta iniziando a maturare un nuovo orientamento giuridico all’interno delle aule dei tribunali: tutto questo era evitabile.

Era evitabile il confinamento domiciliare dall’orticante nome “lockdown” di sessanta milioni di italiani.

Erano evitabili le azioni violente da una parte delle forze dell’ordine, che hanno picchiato, arrestato, multato e umiliato pacifici cittadini la cui unica colpa era dissentire.

Erano senza dubbio evitabili anzi vergognosi i droni nei parchi delle nostre città.

Era evitabile la comunicazione dei media nazionali, asservita al potere e impegnata ad instillare paure, fobie, ansie e soprattutto odio contro il nemico di turno.

Era evitabile coprire il viso con un cencio di stoffa per tutto il giorno, impedendoci di respirare liberamente.

Era evitabile richiedere un marchio verde ai ragazzi sopra i 12 anni impedendo loro di giocare liberamente, di crescere liberamente, di fare sport liberamente, di incontrarsi liberamente, insomma di gioire liberamente assieme agli amici.

Era soprattutto evitabile effettuare un trial di un farmaco mRNA – di cui poco o nulla sappiamo – su tutta la popolazione, divenuta una inconsapevole cavia da laboratorio.

Erano evitabili le morte improvvise di tanti giovani e di moltissimi sportivi.

Ma erano anche evitabili le morti di molti anziani lasciati a casa privi di cure domiciliari.

Era evitabile obbligare una piscina a chiedere il green pass a giovani atleti.

Era evitabile che tutte le associazioni sportive dovessero chiedere il lasciapassare per far fare attività ai nostri figli.

Era evitabile che il gelataio chiedesse questo maledetto QrCode, alcuni per fortuna non tutti.

Che solerti baristi lo chiedessero quasi compiacendosi, così come alcuni ristoratori.

Era evitabile che lo chiedessero musei, biblioteche e teatri.

Ed era evitabile che fosse impedito ai ragazzi di prendere l’autobus per andare a scuola se privi di marchio verde

Era evitabile che molti politici alimentassero la inutile e sterile polemica tra vaccinati e non vaccinati.

Era evitabile che scattassero selfie all’interno degli hub vaccinali, non era una questione di coraggio purtroppo, ma di piu’ o meno consapevole idiozia.

Era evitabile acquistare milioni e milioni di dosi di un farmaco miracoloso che poi così miracolo non lo era proprio.

Era evitabile che 50 mila ristoranti e bar fallissero.

Era evitabile perdere 200 mila posti di lavoro.

Era evitabile – quasi doveroso – non accettare la sospensione senza stipendio di medici, infermieri, insegnanti e forze dell’ordine soltanto perché non ritenevano opportuno sottoporsi ad una vaccinazione di massa.



Era evitabile obbligare i cittadini a firmare un vergognoso modello di consenso disinformato che sollevava da ogni responsabilità penale produttori dei vaccini e medici vaccinatori.

Era evitabile ogni cosa che vi viene in mente in questo momento.

Sembra impossibile ma è così.

Tutto era evitabile.

Anche sentire per telefono i vostri amici vaccinati con ciclo completo e dose aggiuntiva/booster che sono a letto con il Covid-19 con febbre alta e difficoltà respiratorie.

Noi vi hanno avvisato per tempo.

Ma probabilmente era evitabile anche questo, era ed è tutt’oggi sufficiente farsi prescrivere gli antivirali giusti, intraprendendo una cura opportuna per la patologia che oggi grazie a Dio non fa più cosi paura.

Molte persone vi hanno teso la mano.

Alcuni hanno provato a gridarvi in faccia di spengere la televisione guardando in faccia la realtà e la verità.

Ma nulla, per molti era inevitabile.

Avete in qualche caso anche goduto delle torture che venivano inflitte a parte della popolazione.

Perché anche questo era inevitabile, e non era l’inevitabile conseguenza dei loro inqualificabili comportamenti.

Era evitabile sentire un preside attaccare e umiliare pubblicamente il proprio corpo docente non vaccinato e costretti a rimanere a casa senza stipendio per mesi.

Adesso però è arrivato il momento di svegliarsi, di comprendere che anche quello che sta per accadere non è inevitabile.

Per quanto possa essere considerato incredibile, sono assolutamente evitabili i tracciamenti, le tessere verdi ed i ricatti per vivere.

È evitabile il costo sociale, psicologico, economico che stiamo affrontando.

Ed è evitabile la guerra.

Forse era evitabile che dovesse ricordarcelo Uriel Crua che tutto questo era evitabile.

Ma adesso è il momento di ascoltarci, tutti.

Poiché pensare di doversi rassegnarsi all’inevitabile, questo si che è evitabile, oggi come non mai auspicabile.