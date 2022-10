Speranza: “i vaccini sono patrimonio del paese”

di Stefano Pezzola

Roberto Speranza dichiara che “i vaccini sono patrimonio del Paese“.

Commenta una utente su twitter: “io spero, mi auguro, che il presidente Mattarella fermi questo delirio per cui via mascherine e via obbligo di vaccini per il personale sanitario. Mi auguro che Giorgia Meloni tenga a bada i novax“.

La risposta di Ussi (matematica e proporzioni) è sintetica e risolutiva:



Un suggerimento per tutti i cittadini solerti, a tutt’oggi affezionati alla narrazione ufficiale.

Inviate una pec ai seguenti indirizzi del Ministero della Giustizia:

[email protected]

[email protected]

e richiedete semplicemente al dr. Giovanni Rezza, direttore generale, di fornire documentazione attestante il risultato degli esami relativi agli effetti clinici (in particolare il grado di protezione contro infezioni virali e batteriche), nonché ai materiali di fabbricazione eseguiti sulle mascherine di tipo “Ffp2” e “chirurgiche” imposte / raccomandate nello svolgimento di specifiche attività (a titolo esemplificativo: negli ambienti lavorativi, negli ambienti pubblici come trasporti e/o servizi di pubblica amministrazione, negli ambienti scolastici).

La risposta potrebbe essere una sorpresa.

A proposito poi dell’affermazione che il vaccino Covid-19 è un patrimonio del paese, soprassiedo e invito a rileggere l’articolo al seguente link:

https://www.arezzoweb.it/2022/e-tu-di-che-vaccino-sei-539018.html