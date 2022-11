Stasera da piazza San Michele la 2ᵃ edizione della competizione City Trail

Questo pomeriggio alle ore 18,30 in piazza S. Michele prenderà il via della 2^ edizione della City Trail competizione sportiva per ricordare la giornata mondiale contro la Violenza sulle Donne in cui verrà consegnata una Felpa Bianca con un baffo Rosso ai primi 100 iscritti.

Aisa impianti in collaborazione con la Unione Polisportiva Policiano e ToscanABILE organizza questa Corsa/Camminata che si svolge tutta nel centro storico di Arezzo sulla distanza di km 3 da ripetersi 1 o 2 volte.

Al via circa 200 atleti in rappresentanza delle società aretine,senesi,perugine e romagnole; tra i protagonisti il russo Krivosheev, il vincitore della scorsa edizione Graziani, il leader del Grand Prix Pastorini oltre a Mori, Del Corto ,Del Buono e Fazzi mentre in campo femminile la lotta sarà tra le 2 aretine Mattesini e Leonardi con la terza incomoda la romagnola Nanu.

La manifestazione rappresenta l’ultima prova del 30° Grand Prix il cui punteggio varrà doppio e pertanto sarà determinante il piazzamento dei protagonisti.

Programma

Ore 17,00 Ritrovo in piazza S.Michele

Ore 18,30 partenza della gara

Ore 19,15 premiazione