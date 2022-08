Sting in concerto a Varsavia: “la democrazia è sotto attacco. È sotto attacco in ogni paese del mondo”

di Stefano Pezzola

Un video amatoriale pubblicato il 31 luglio 2022 ritengo sia davvero molto interessante (vedi link sotto).

Si tratta di immagini tratte dal concerto di Sting che si è tenuto al PGE Narodowy Stadium di Varsavia il 30 luglio 2022.

Gordon Matthew Thomas Sumner in arte Sting ricorda che “la democrazia è sotto attacco. È sotto attacco in ogni paese del mondo. È in grave pericolo se non la difendiamo. L’alternativa alla democrazia è un incubo. Tutta la tirannia si basa su una menzogna. Maggiore è la tirannia, maggiore è la menzogna. Se non sei d’accordo con il tiranno rischi la prigione, la tortura e la morte. Eppure è quello che dobbiamo fare, tutti noi. Dobbiamo proteggere il nostro diritto a dire la verità. La guerra in Ucraina è un’assurdità, basata su una bugia. Se inghiottiamo quella bugia, la bugia ci mangerà. La bugia è terrorizzata dalla verità. Non possiamo perdere questa battaglia“.

Se continuiamo a fingere che non stia accadendo nulla, l’umanità si troverà ad affrontare tempi difficili.