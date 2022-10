SuperMario ci lascia con un altro regalo

di Stefano Pezzola

I trionfalistici titoli dei quotidiani nazionali e delle agenzie di stampa nazionali sul tema del tetto del gas oggi mi hanno molto insospettito.

Adnkronos:

“Draghi: Tetto prezzo gas sembrava impossibile, ci siamo riusciti“.

Corriere della Sera:

“Draghi: prezzo del gas già sceso grazie all’accordo di questa notte“.

RaiNews:

“Draghi: Soddisfatto per le misure Ue sul gas, accolte tutte le proposte dell’Italia“.

Affari Italiani:

“Draghi batte i pugni sul tavolo: Prezzo al tetto del gas o si rischia“.

Per giungere poi alla truppe cammellate:



Poi apri il Sole 24 ore e a firma di Carlo Morroni e Beda Romano leggi che “dopo nove ore di acceso negoziato, i Ventisette si sono accordati nel dare mandato alla Commissione europea perché «sottometta loro urgentemente concrete decisioni» in modo da alleviare l’impatto economico della crisi energetica“.

“Bollette più basse. Questo il lascito di Draghi al governo Meloni”, titola invece il quotidiano Il Foglio.

In un video pubblicato sul sito di la Repubblica, il direttore Maurizio Molinari sostiene addirittura che l’intervento di Draghi sul gas “è stata la frustata che ha consentito di sforare le ultime resistenze”.

La verità è che SuperMario Draghi si è limitato con gli amici della UE ad auspicare tre obiettivi desiderabili (il minimo sindacale): abbassare i prezzi, garantire l’approvvigionamento della materia prima e ridurre la domanda.

Una amichevole stretta di mano ed una pacca nelle spalle che in politica estera non si nega a nessuno.Tutto qua.

Nessun tetto del prezzo gas.

Sembrava impossibile e rimarrà nel novero delle buone intenzioni, assieme ai titoli imbarazzanti dei quotidiani nazionali.