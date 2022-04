Terza dose da 10 μg per i bambini da 5 a 11 anni?

di Stefano Pezzola

Al seguente link è possibile scaricare il file pdf del documento denominato “Report of Foreign Issuer Pursuant to rule 13a-16 or 15d-16 undeer the securities exchange act fo 1934” riferito al mese di aprile 2022.

BioNTech April 2022 US Securities & Exchange Commission

Il 14 aprile 2022, BioNTech SE e Pfizer Inc. hanno annunciato i risultati positivi di uno studio clinico di fase 2/3 di valutazione della sicurezza, tollerabilità e immunogenicità di una dose di richiamo da 10 μg (terza) del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 nei bambini sani di età compresa tra 5 e 11 anni.

Si legge che “nella sperimentazione clinica di Fase 2/3 con 140 bambini una dose di richiamo (terza) di Pfizer-BioNTech sui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni mostrano un aumento dei titoli neutralizzanti SARS-CoV-2 Omicron”.

A pagina 7) del documento si può leggere che “gli usi di emergenza del vaccino non sono stati approvati o autorizzati in via definitiva dalla FDA, ma sono stati autorizzati dalla FDA ai sensi dell’art. EUA per prevenire la malattia da Coronavirus 2019 in individui di 12 anni di età e più o in individui di età compresa tra 5 e 11 anni, a seconda dei casi. Gli usi di emergenza sono autorizzati solo per la durata del dichiarazione dell’esistenza di circostanze che giustificano l’autorizzazione all’uso di emergenza del medicinale ai sensi della Sezione 564 della legge FD&C, a meno che la dichiarazione non venga revocata o l’autorizzazione venga revocata prima”.

A pagina 6) è ribadito in modo molto chiaro che “il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 è autorizzato dalla FDA ai sensi dell’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA)”.

Quindi lo stato di emergenza si è concluso in moltissimi paesi del mondo, molte cure farmacologiche antivirali sono state riconosciute come efficaci, ma il farmaco mRNA Comirnary di Pfizer BioNTech continua ad avere una autorizzazione EUA ovvero legata allo stato di emergenza.

Un paradosso?

Del resto i produttori a pagina 8) tengono a rassicurare ribadendo che “il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 o COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA) potrebbe non proteggere tutti i destinatari del vaccino. Non dovresti ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 o COMIRNATY (Vaccino COVID-19, mRNA) se hai avuto o potresti avere una grave reazione allergica a uno qualsiasi dei suoi ingredienti”.

Perché “dovresti sempre chiedere al tuo medico un consiglio sugli eventi avversi”.

Dovresti, appunto.