Trump: “il cartello della censura deve essere smantellato immediatamente” – VIDEO

di Stefano Pezzola

Donald Trump ha annunciato giovedì un piano aggressivo e ambizioso per annullare ciò che ha definito la soppressione della libertà di parola negli Stati Uniti se sarà eletto presidente nel 2024.

Fonte:

https://www.cnbc.com/2022/12/15/trump-vows-free-speech-reform-of-government-universities-tech.html

Trump ha promesso di colpire agenzie governative e dipendenti, università e aziende tecnologiche con ordini esecutivi e politiche volte a disinnescare la censura di parole e idee.

“Il cartello della censura deve essere smantellato e distrutto e deve accadere immediatamente” ha detto il repubblicano, che è incline all’iperbole linguistica quando annuncia i suoi piani.

Trump ha promesso di “vietare che il denaro federale venga utilizzato per etichettare i discorsi nazionali come disinformazione, compresi i sussidi federali e il sostegno ai prestiti agli studenti per le università“.

“Quando sarò presidente, tutto questo marcio sistema di censura e controllo delle informazioni sarà strappato dal sistema in generale. Non ci sarà più nulla” ha detto.